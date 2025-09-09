Milan-Bologna, scelte obbligate in attacco: Allegri punta su di loro

Per la partita di domenica contro il Bologna, Allegri ha scelte obbligate in attacco: l’allenatore punterà su di loro per una gara difficile

Il ritorno in campo della Serie A è sempre più vicino. Il Milan sarà impegnato domenica sera a San Siro contro il Bologna, la squadra che ha avuto la meglio in finale di Coppa Italia lo scorso maggio all’Olimpico di Roma. Da quel momento ad oggi sono cambiate tantissime cose in casa rossonera: in panchina è arrivato Massimiliano Allegri, c’è Igli Tare come direttore sportivo e la rosa è stata ribaltate con undici nuovi acquisti e tantissime cessioni, anche importanti (Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw).

Un nuovo Milan quindi che però non ha iniziato bene la stagione: sconfitta con la Cremonese e tre punti sofferti con un modesto Lecce in Puglia. E il Bologna, reduce dalla vittoria col Como, è un cliente davvero molto scomodo. Sarà la prima partita con il Milan al completo dopo il mercato: a meno di colpi di scena, dovrebbe essere almeno in panchina anche Rafael Leao, pronto a rientrare dopo l’infortunio al polpaccio contro il Bari. A breve è previsto il rientro in gruppo a Milanello, ma non avrà molti minuti a disposizione.

L’attacco del Milan contro il Bologna: scelte obbligate

Se tutto dovesse andare per il meglio, è probabile che Leao giocherà uno scampolo di partita nel secondo tempo. Non è stato un infortunio grave, ma serio sì, ed è giusto fare massima attenzione. Non è al meglio nemmeno Christopher Nkunku, l’unico acquisto in attacco di questa sessione di mercato. Durante la sosta è rimasto a lavorare a Milanello e si dice che Allegri sia rimasto parecchio colpito dalle sue qualità (evidenti e non da oggi), ma è difficile pensare ad un suo impiego da titolare domenica.

Ecco quindi che le scelte di Allegri per la partita col Bologna in attacco sono praticamente obbligate. Ci sarà Pulisic, che non era sceso in campo dal primo minuto col Lecce per un problemino alla caviglia (ma poi è entrato e ha pure segnato), con Santiago Gimenez confermato al centro dell’attacco. Probabile l’impiego di Alexis Saelemaekers a destra con il compito di fare il quinto a destra a dare manforte a Tomori in fase di non possesso. A centrocampo possibile riposo per Luka Modric, impegnato con la Croazia in questi giorni (oggi compie 40 anni): al suo posto potrebbe giocare Ricci con Fofana di fianco e Loftus-Cheek più avanti, e con Rabiot, anche lui non al meglio, pronto a subentrare a gara in corso.