Si ricongiunge con Tare al Milan: colpo gratis prenotato

Non ha ancora rinnovato e Tare lo conosce benissimo: a giugno 2026 potrebbero crearsi le condizioni per un affare clamoroso gratis

L’estate è finita da poco e, dopo tre lunghissimi mesi di trattative, finalmente si può parlare soltanto di campo. Ma il mercato, si sa, non va mai in vacanza, così come le indiscrezioni che circolano. Il Milan ha fatto delle buone operazioni ma come sempre all’insegna dell’improvvisazione in base ai momenti e alle occasioni, e questo non ha permesso ai dirigenti di dare a Massimiliano Allegri una rosa più completa possibile. Di valori tecnici importanti però ce ne sono eccome: Christopher Nkunku è un giocatore che in Serie A non c’è per qualità e status, ma deve ritrovare la condizione fisica giusta e deve essere inserito all’interno di un contesto di gioco che funzioni. Lo stesso vale per Rabiot, per Modric, per Jashari e gli altri interessanti acquisti. Inevitabilmente, il Milan a gennaio farà qualcosa. Si proverà a rinforzare la difesa, corretta con l’arrivo di De Winter al posto di Thiaw e del giovanissimo David Onogu invece di Joe Gomez, trattato nelle ultime ore di mercato. Tare può lavorarci con calma, e c’è una clamorosa idea per il prossimo anno.

In scadenza di contratto, Tare ci pensa: colpo da sogno

L’ex direttore sportivo della Lazio ha fatto un lunghissimo percorso al fianco di Claudio Lotito. Nel corso degli anni, ha fatto grandi affari di mercato e ha scoperto anche giocatori importanti. Il più clamoroso è senza alcun dubbio Sergej Milinkovic-Savic, acquistato (come Jashari) dal Belgio quando era giovanissimo. Fra i due è rimasto un ottimo rapporto personale e il giocatore starebbe riflettendo sulla possibilità di tornare in Serie A al termine del suo contratto con l’Al-Hilal.

Milinkovic-Savic è in scadenza a giugno 2026: gli arabi stanno provando a convincerlo a rinnovare, con Simone Inzaghi (a proposito di Tare e di Lazio) che spinge per tenerlo. Il serbo ci pensa, ma prima di prendere una decisione vuole guardarsi intorno e capire quali sono per lui le migliori opportunità. L’idea di tornare in Italia non è da scartare e chissà che non possa diventare un’idea del Milan e, nello specifico, di Tare. Ad oggi non ci sono indiscrezioni concrete in merito, ma è un’ipotesi da tenere lì, da non scartare. Milinkovic-Savic ha sfiorato il Milan nel 2018 con Leonardo direttore sportivo: i rossoneri, con Elliott, stavano lavorando ad una maxi operazione da quasi 100 milioni, ma poi l’affare sfumò sul più bello. Chissà che non possano crearsi le condizioni giuste per riprendere da dove si era finito, con un motivo in più rispetto ad allora: la presenza di Tare.