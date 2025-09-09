Stavolta il Milan paga la clausola: nuovo esterno da 14 milioni per Allegri

Tare è già al lavoro per il mercato di gennaio: potrebbe regalare ad Allegri un nuovo esterno da 14 milioni, i dettagli

Negli ultimi frenetici giorni di mercato, il Milan ha venduto altri giocatori. Fra questi anche Alex Jimenez, colpevole, a quanto pare, di alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti a Massimiliano Allegri. Non ci ha pensato su due volte la società ad accontentarlo vista l’opportunità per fare un’ulteriore cassa. Lo spagnolo, riscattato dal Real Madrid lo scorso anno per cinque milioni, è andato al Bournemouth da uno dei migliori allenatori in circolazione: con Iraola potrà fare un percorso importante e diventare un giocatore di livello come è successo a Milos Kerkez, ceduto al Liverpool per 60 milioni.

A sorpresa, il Milan ha lasciato andare anche Yunus Musah, nonostante fosse l’unico in rosa utile per ricoprire anche il ruolo di esterno a destra come ha fatto col Lecce: anche in questo caso, priorità massima al lato finanziario, e quindi impossibile dire no alla potenziale cessione per 30 milioni. Tare, Furlani e Allegri si sono accorti poi di non avere altri esterni, così nelle ultime ore disponibili hanno provato a fare un acquisto in quella zona del campo: uno dei nomi sondati è quello di Arnau Martinez del Girona, ma non c’era tempo.

Il Milan ci riprova a gennaio: affare in Spagna

L’esterno spagnolo, accostato anche al Napoli e ad altre squadre italiane nel corso di questo mercato, continua ad essere però nella lista della spesa del Milan anche in ottica gennaio. I rossoneri starebbero riflettendo anche sulla possibilità di pagare l’intera clausola rescissoria per liberarlo dal Girona e portarlo in Italia. La cifra è di 14 milioni, decisamente alla portata per un club che in cassato più di 200 milioni quest’estate, battendo ogni tipo di record.

Tare ha tempo e modo per rifletterci, ma non troppo. Martinez è nel mirino anche di tante altre squadre e continua ad esserlo anche in quello del Napoli, ancora alla ricerca di un terzino destro dopo il fallimento dell’operazione Juanlu con il Siviglia. A gennaio rischia di scatenarsi un derby italiano di mercato, ma occhio anche all’inserimento di altre squadre inglesi e spagnole. Martinez è un esterno di grande qualità, autore di grandi stagioni al Girona sotto la guida dell’ottimo Michel, ha solo 22 anni ed è pronto per fare un salto importante. Il Milan monitorerà il suo rendimento anche nei prossimi mesi e, dopo aver provato l’approccio quasi sul gong finale, potrebbe riprovarci a gennaio. Con il pagamento della clausola, non ci sarebbero trattative da fare col Girona.