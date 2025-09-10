Il calendario del Milan dopo la sosta: preparatevi al ciclo di fuoco

Tra big match e trappole di provincia, il Milan affronta settimane decisive prima della nuova pausa. Sfide che possono trasformarsi in trampolino o zavorra

Se c’è un momento giusto per iniziare a rosicchiare punti sulle avversarie e capire se il Milan è pronto per affrontare la lotta scudetto, è proprio dopo questa prima sosta delle Nazionali. E per dei motivi ben precisi.

Il primo motivo è che al rientro dalla sosta e dopo la terza giornata iniziano gli impegni europei delle squadre italiane, e come ben sappiamo quest’anno il Milan in questo novero non è contemplato.

Un dolore immenso non vedere i rossoneri lottare in infrasettimanale, questo è certo, ma potenzialmente anche un gran vantaggio competitivo rispetto alle avversarie. Basta vedere il Napoli dello scorso anno.

E poi c’è anche un’altra motivazione che potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente ma anche potenzialmente un grosso plus per Allegri e i suoi ragazzi. Già, perché da qui alla prossima sosta ci sono quasi tutti scontri con squadre di alta classifica. E affrontarle adesso, quando tutte iniziano a giocare ogni tre giorni, potrebbe sicuramente avere i suoi lati positivi.

Ma vediamolo insieme, il calendario al rientro dalla sosta, perché ci sono diversi big match in programma prima del nuovo stop previsto ad inizio ottobre.

Milan, che tour de force: un ciclo di fuoco fino a ottobre

Il percorso del Milan non concede fiato. Si ricomincia subito con il Bologna a San Siro, un avversario che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque e una sorta di rivincita dopo la finale di coppa Italia di tre mesi fa. Subito dopo, ecco la trasferta a Udine, campo tradizionalmente ostico, dove i rossoneri dovranno mostrare personalità e solidità per non inciampare.

Ma il vero crocevia arriva tra fine settembre e inizio ottobre. Al Meazza sbarcherà il Napoli, in una sfida che vale doppio: prestigio e punti in chiave scudetto. Una partita che, a differenza degli altri anni, il Milan avrà la possibilità di preparare con calma, senza pensare a viaggi europei o a rotazioni forzate.

Anche i tifosi potranno vivere l’attesa con un occhio in più ai numeri, seguendo statistiche aggiornate in tempo reale che renderanno ancora più chiaro il confronto tra due squadre candidate al titolo.

E come se non bastasse, il 5 ottobre c’è l’appuntamento con la Juventus all’Allianz Stadium. Una prova di maturità totale, perché lo stadio bianconero è sempre terreno complicato, ma anche il momento giusto per capire se la squadra di Allegri è già pronta a spostare gli equilibri o se dovrà ancora aspettare.

Insomma, in meno di un mese il Milan si ritroverà a fronteggiare due dirette rivali per il titolo e due squadre in grado di togliere punti a chiunque.

Un cammino impegnativo che può sembrare un ostacolo, ma che in realtà potrebbe trasformarsi in un trampolino: uscire indenni da questo ciclo significherebbe presentarsi alla prossima sosta con una consapevolezza nuova, e forse anche con qualche punto in più rispetto alle avversarie logorate dagli impegni di coppa.