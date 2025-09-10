La trattativa la sta facendo Allegri stesso, lo vuole a tutti i costi

Il tecnico livornese non ha più alcun dubbio su di lui, sarà rossonero. I tifosi del Milan possono davvero esultare

Il calciomercato è andato in archivio solamente da pochi giorni e per il Milan è già tempo di pensare al futuro. Un futuro che chiaramente passa anche attraverso i rinnovi. Blindare i giocatori importanti che fanno parte dell’attuale gruppo di Massimiliano Allegri è ora una priorità.

La lente di ingrandimento è certamente puntata su Mike Maignan, che vedrà scadere l’accordo con il Diavolo il prossimo 30 giugno, fra meno di un anno. Dalle parti di via Aldo Rossi non si respira per nulla una buona aria, ma la dirigenza è intenzionata a provare a ricucire lo strappo.

Non sarà certo facile, ma il Milan deve provarci per non rischiare di perdere a zero il suo giocatore. Un altro elemento per il quale si lavorerà a breve è sicuramente Alexis Saelemaekers. Il belga dopo due stagioni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, è diventato subito una pedina importante per lo scacchiere di Massimiliano Allegri.

Il contratto dell’ex giallorosso è fino al 30 giugno 2027 e il Milan non ha alcuna intenzione di trovarsi ancora una volta con un calciatore ad un anno dalla scadenza.

Milan, c’è un’altra priorità: Modric senza età, Allegri vuole blindarlo

Nell’undici titolare che ha in mente Massimiliano Allegri per questa stagione c’è poi un altro calciatore che ha di fatto un accordo con il Milan fino al prossimo 30 giugno. Anche Luka Modric potrebbe salutare il gruppo al termine della stagione.

Il giocatore ha infatti firmato un accordo di un anno con opzione per il secondo. Ma il futuro di Modric è tutto nelle sue mani: sarà lui a decidere se continuare a giocare con i rossoneri o se cambiare aria. Un ruolo importante, ovviamente, però, lo reciterà Massimiliano Allegri.

Il tecnico lo ha subito messo al centro del progetto, facendo capire a tutti quanto il croato possa essere fondamentale per questo Milan. L’esperienza, la leadership e la classe sono elementi indispensabili per una squadra che deve tornare in alto. Con il livornese intenzionato a dargli totale fiducia, vedere Modric ancora in rossonero la prossima stagione potrebbe essere certamente più facile. Come è ovvio che sia, la decisione finale del croato potrebbe arrivare in primavera. Per il momento non resta che godercelo