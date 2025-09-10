Milan, ecco l’uomo chiave di Allegri: “Prestazioni super”

Nel calcio di Allegri può diventare determinante: un allenatore promette prestazioni super dal rossonero se si dovessero verificare le giuste condizioni

La stagione è pronto a ricominciare dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Il Milan ha iniziato in salita con l’incredibile sconfitta casalinga contro la Cremonese per due a uno. Gravi responsabilità sono da attribuire a Massimiliano Allegri, ma nel post gara si è parlato solo ed esclusivamente di calciomercato e di giocatori da acquistare. Nessuna critica nei confronti dell’allenatore, come era facilmente prevedibile: l’anno scorso era soltanto colpa di Paulo Fonseca per risultati e qualità del gioco, da quest’anno la narrazione cambia. Per fortuna i rossoneri hanno risposto a Lecce con la vittoria per due a zero al Via del Mare: tre punti importanti con una prestazione modesta contro una squadra parecchio inferiore dal punto di vista tecnico. Ci auguriamo di vedere presto dei miglioramenti nella qualità del gioco. A Lecce il Milan ha sbloccato il risultato solo grazie all’intuizione di Alexis Saelemaekers nel leggere un passaggio in orizzontale e di conquistare un calcio piazzato pericoloso, magistralmente calciato da Luka Modric e sfruttato a dovere dall’uomo che rischia di essere chiave per la stagione del Milan.

L’allenatore è pronto a scommettere su Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek ha tutte le caratteristiche per essere il centrocampista perfetto di Allegri. Nonostante questo, l’allenatore ha voluto anche l’acquisto di Adrien Rabiot. Lui e l’inglese sono piuttosto simili in alcune cose, ma possono coesistere senza problemi. Il buon momento dell’ex Chelsea è testimoniato anche dalla scelta di Tuchel di riportarlo in Nazionale dopo tanto tempo di assenza.

Chi conosce molto bene Loftus-Cheek è l’allenatore Luca Gotti, collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea. Ha lavorato con il centrocampista inglese, conosce pregi e difetti. E in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico è stato molto chiaro su quello che potrà fare Ruben in questa stagione: “Penso che possa essere il suo anno. Il Milan è in crescita e Ruben con la squadra. Si è anche ripreso la nazionale dopo un bel precampionato. È partito bene, se stavolta la continuità lo assiste… vedrete il vero Loftus-Cheek. All’ambiente rossonero dico solo di dargli fiducia e coccolarlo, lui ricambierà con prestazioni super”. Secondo Gotti, il problema di Loftus-Cheek, oltre ai problemi fisici (come quelli della passata stagione), è anche di natura psicologica: è un ragazzo sensibile che ha bisogno di sentire fiducia intorno a lui, un po’ com’era successo nella sua prima stagione in Italia con Stefano Pioli. Questo, insieme alla continuità fisica e all’adattamento delle sue qualità nel calcio di Allegri, possono fare la differenza nella stagione del Milan.