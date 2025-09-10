Non convocato per infortunio, il Milan trema: un altro problema per Allegri

Il giocatore non ha giocato la partita con la Nazionale a causa di un infortunio: problemi per il Milan e per Allegri in vista del Bologna

Non è stato un inizio di stagione particolarmente fortunato per quanto riguarda gli infortuni. Massimiliano Allegri, pronti via, ha perso subito Rafael Leao, l’uomo più importante: pochissimi minuti dopo la rete contro il Bari in Coppa Italia, il portoghese ha accusato un problema al polpaccio ed è stato subito sostituito. Il club ha fatto immediatamente filtrare grande tranquillità, con tempi di recupero stimati entro due settimane. Invece, Leao è fuori da quasi un mese e, a meno di colpi di scena delle prossime ore, non sarà in campo nemmeno col Bologna domenica sera. Il polpaccio non è ancora a posto e, ovviamente, Allegri e lo staff non vogliono rischiare in alcun modo ulteriori problemi. Stop anche per Ardon Jashari per una frattura del perone composta: lo rivedremo al top, probabilmente, solo ad inizio 2026. In queste ore però in casa Milan si teme anche per un altro infortunio: si tratta di Pervis Estupinan, che ha avuto problemi in Nazionale in questi giorni.

Infortunio Nazionale, come sta Estupinan: le ultime

L’ex terzino del Brighton, regolarmente convocato dall’Ecuador per gli impegni di questi giorni, non ha giocato l’ultima partita a causa di un “un sovraccarico muscolare che non gli ha permesso di essere al 100%“, come ha rivelato Diario Olé Ecuador. Il giocatore non è stato nemmeno convocato per la gara contro l’Argentina, ma filtra ottimismo in merito alle sue condizioni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Estupinan non era al massimo e per questo è stato escluso dalla lista dei disponibili per precauzione. Lo staff medico dell’Ecuador ha voluto evitare ulteriori problemi e per questo è stata presa la decisione dello stop. Hanno preferito, in maniera molto intelligente, di farlo riposare per evitare qualsiasi inconveniente. A meno di colpi di scena, quindi, il terzino sarà a disposizione per il Bologna, ma a valutarlo sarà poi lo staff medico rossonero prima di prendere una scelta in merito al suo impiego domenica. L’assenza dell’ecuadoregno sarebbe un problema perché il Milan ha in Davide Bartesaghi l’ultima alternativa: il giovane difensore è un giocatore sicuramente affidabile, ma da terzino di spinta ha dimostrato un po’ di lacune. Il suo ruolo ideale è quello del braccetto di una difesa a tre, quindi potrebbe essere il sostituto naturale di Pavlovic, ma il Milan non ha alternative perché ha deciso di vendere anche Alex Jimenez, che poteva essere un’ottima alternativa.