C’è già l’accordo per gennaio: rescinde il contratto e lascia definitivamente il Milan

Il Milan ha già in mano un accordo per la rescissione del contratto del giocatore: addio definitivo a gennaio, è tutto deciso

Al termine del calciomercato estivo, il Milan ha risolto due grane molto complicate. La prima è quella di Ismael Bennacer: rientrato dal prestito al Marsiglia, che aveva deciso di non riscattarlo per 12 milioni, è rimasto a luglio e agosto in attesa di una nuova interessante sistemazione. Tutto ciò che gli è stato presentato però lo ha rifiutato. Ad esempio, si era fatto avanti l’Al-Itthiad. Non ne ha voluto sapere, però, sperando in un ritorno a Marsiglia. Così i rossoneri hanno provato ad inserire l’algerino nell’affare Rabiot, ma i francesi hanno rifiutato. Alla fine è andato alla Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban. Risolta anche la questione Yacine Adli, ufficiale da pochi minuti all’Al-Shabab: anche la sua situazione era molto complessa, ma alla fine è arrivata un’opportunità vantaggiosa per tutti (7 milioni al Milan, 8 milioni di ingaggio al giocatore). Resta sul groppone Divock Origi, col quale sembrava vicino un accordo nel mese di agosto ma poi qualcosa è andato storto.

Accordo per gennaio, lascia finalmente il Milan

Il Milan gli aveva offerto una buonuscita importante, ma il giocatore si è tirato indietro. L’attaccante belga, fermo da oltre un anno (dopo il rientro dal prestito al Nottingham Forest), ha ricevuto nel frattempo qualche proposta interessante da Turchia, Major League Soccer e Arabia Saudita, ma le ha rifiutate tutte. Il suo contratto scade a giugno 2026 e c’è il rischio che la società gli dovrà riconoscere un altro anno di stipendio (a lordo, sono poco più di 5 milioni).

A quanto pare però questo rischio è… dimezzato. Il Milan, infatti, spiega Matteo Moretto, sembra sicuro di poter trovare un accordo per gennaio: durante la sessione invernale di mercato, i rossoneri potrebbero liberarsi del belga e trovare l’accordo per la rescissione consensuale tanto attesa. Non sono quindi previsti sviluppi nelle prossime settimane: Origi, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà al Milan fino a gennaio per poi finalmente andar via. La sua è una situazione surreale che va avanti ormai da molto tempo. Furlani non è riuscita a risolverla in alcun modo e anche il giocatore ha le sue responsabilità: è difficile pensare che un professionista di questo livello, che ha vissuto anni e traguardi importanti con il Liverpool, e con ancora tanti avanti davanti di carriera, possa aver deciso di accettare una situazione del genere.