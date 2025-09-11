Il derby in chiaro su Mediaset, decisione storica per il campionato

Una grande novità per la prossima stagione calcistica su Mediaset: una delle partite più importanti d’Europa sarà visibile in chiaro

Milan e Inter hanno garantito grande spettacolo negli ultimi anni. Dalla lotta per lo Scudetto nel 2022 alla semifinale di Champions League, sfide importanti che hanno riportato in auge il calcio milanese dopo un’era di difficoltà. Le due cugine sono pronte a darsi battaglia anche in questa stagione, anche se per entrambe è stata un’estate complicata: il Milan è ripartito da Allegri, mentre i nerazzurri hanno detto addio a Simone Inzaghi, protagonista di questa rivalità coi rossoneri, e lo hanno sostituito con il (quasi) esordiente Christian Chivu.

Per lo Scudetto il Napoli è la favorita perché campione uscente e perché ha fatto un mercato importante, e attenzione alla Juventus. Sarà un campionato molto interessante perché per la prima volta ci sono davvero tanti punti interrogativi su chi potrà essere la vincitrice. In Spagna, invece, la lotta sarà come sempre a due: Barcellona contro Real Madrid. L’anno scorso hanno avuto la meglio i ragazzi di Flick, ma ora i Blancos sono pronti alla rivincita con Xabi Alonso in panchina al posto di Ancelotti. Quello spagnolo è un campionato che promette come al solito grande spettacolo, e una minima parte di questo sarà visibile gratuitamente in chiaro.

Novità storica per Mediaset: LaLiga in chiaro

C’è una grandissima e sorprendente novità infatti per questa stagione per quanto riguarda La Liga. In estate, DAZN e Mediaset hanno trasmesso entrambe in esclusiva e in chiaro il Mondiale per Club e ora sono pronte a portare avanti questa sorta di sinergia. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, le due emittenti hanno trovato un accordo per la trasmissione di alcune partite del campionato spagnolo in chiaro sui canali Mediaset.

Come sappiamo, La Liga è in esclusiva su DAZN (da quest’anno, invece, in Italia è tornata visibile la Ligue 1 di Psg e Marsiglia grazie a Sky). Dei 380 match totali del campionato spagnolo per la stagione 2025-2026, sei di questi saranno visibili in chiaro sui canali Mediaset. Si tratta delle migliori partite, quindi fra questi ci saranno sicuramente i derby di Madrid fra Real e Atletico (che vuole provare a reinserirsi nella corsa al titolo e dove è andato anche l’italiano Raspadori) e soprattutto il Clasico fra Real Madrid e Barcellona. Una proposta imperdibile per gli appassionati di calcio che potranno così guardare queste gare di altissimo livello senza alcun abbonamento.