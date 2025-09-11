“Kessie voleva tornare”, la rivelazione spiazza tutti

L’ex centrocampista rossonero ha pensato concretamente di lasciare l’Arabia Saudita: ecco il retroscena.

Franck Kessie è uno dei tanti calciatori che in questi anni hanno accettato i petroldollari della Saudi Pro League. Nel 2023 ha lasciato il Barcellona per firmare con l’Al Ahli, squadra con la quale ha firmato un contratto triennale da 12-14 milioni di euro netti annui.

Con la squadra di Jeddah ha totalizzato 81 presenze, 17 gol e 9 assist, aggiungendo alla sua bacheca una Champions League asiatica e una Supercoppa dell’Arabia Saudita. Tra i suoi attuali compagni ci sono nomi noti del calcio europeo come Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Riyad Mahrez e Ivan Toney. L’allenatore è Matthias Jaissle, tedesco di 37 anni in panchina dal 2023 dopo aver fatto bene al Salisburgo.

Ex Milan, Kessie tornerà in Serie A?

Avendo un contratto in scadenza a giugno 2026, Kessie è diventato un obiettivo di alcune squadre nell’ultima sessione estiva del calciomercato C’è chi ha pensato di poterselo assicurare per un prezzo contenuto e con uno stipendio molto diverso da quello percepito all’Al Ahli. Ma il centrocampista ivoriano è rimasto in Arabia Saudita, nonostante alcune richieste ricevute.

Una era arrivata dalla Fiorentina, dove è tornato Stefano Pioli come allenatore. Il direttore sportivo viola Daniele Pradé ha confermato i contatti: “C’è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa – riporta Tuttomercatoweb – ma non ci sarebbero mai state le condizioni“.

Kessie è un giocatore molto importante per l’Al Ahli, che nelle scorse settimane ha provato a prendere un altro centrocampista di alto livello e non ci è riuscito. Aveva cercato Manuel Locatelli della Juventus, Youssouf Fofana del Milan e Denis Zakaria del Monaco, però non ha avuto successo. È arrivato il 20enne Valentin Atangana dal Brest.

Kessie potrebbe lasciare la Saudi Pro League nel 2026, se non rinnoverà il contratto con l’Al Ahli. Possibile un nuovo tentativo della Fiorentina, ma attenzione anche ad altre squadre della Serie A. Difficile un ritorno al Milan.

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato così del nazionale ivoriano: “A luglio Kessie aveva aperto le porte a un ritorno in Italia. Si era parlato della Roma, ma non c’è mai stato un discorso concreto. Era stato un’idea della Fiorentina, però lui non voleva rinunciare all’alto stipendio che percepisce in Arabia Saudita. Questo ha creato dei problemi a un ritorno in Italia. Comunque Kessie aveva pensato a un ritorno e nel 2026 dovrà fare delle scelte sul suo futuro”.