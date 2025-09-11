Leao, l’altra verità sull’infortunio: il CorSera svela un retroscena

Il noto quotidiano ha commentato la situazione del numero 10 rossonero, non ancora guarito dal problema muscolare accusato ad agosto.

Dopo l’ottavo posto nello scorso campionato, il Milan vuole tornare ai piani alti della Serie A e anche in questa stagione si affida a Rafael Leao. Il portoghese è arrivato al settimo anno con la maglia rossonera e ci si aspetta tanto da parte sua. L’arrivo di un allenatore come Massimiliano Allegri, col quale sembra aver legato da subito, potrebbe aiutarlo a compiere un salto di qualità ulteriore.

Purtroppo, nella prima partita ufficiale del Milan in questa stagione si è verificato un infortunio dell’ex talento di Sporting CP e Lille. Era il 17 agosto e a San Siro la squadra ha sconfitto il Bari in un match dei Sedicesimi di Coppa Italia. Dopo aver segnato il gol del vantaggio, ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare al polpaccio destro.

Rafa Leao salta Milan-Bologna e torna a Udine?

Leao ha saltato le partite contro Cremonese e Lecce, la speranza era quella di averlo nuovamente a disposizione dopo la sosta nazionali. Ma in questi giorni il giocatore ha svolto allenamenti personalizzati e sembra che non sarà convocabile per Milan-Bologna in programma domenica sera a San Siro. Serve ancora del tempo per la completa guarigione.

Il Corriere della Sera scrive che non c’è nessuna ricaduta, lo staff rossonero non vuole correre rischi e ora l’obiettivo è avere Rafa in condizione per Udinese-Milan di sabato 20 settembre. Anche ieri si è allenato a parte dopo aver fatto delle terapie. Il giornalista Carlos Passerini scrive che in verità quella che inizialmente sembrava essere una generica elongazione era una lesione di basso grado al soleo. Un tipo di infortunio che può comportare uno stop di 4 settimane. Anticipare i tempi sarebbe un rischio.

La decisione definitiva per Milan-Bologna verrà presa venerdì, valutando ulteriormente lo stato di forma di Leao, però l’orientamento sembra quello di far slittare il suo ritorno in campo alla prossima settimana.

In assenza del portoghese, Allegri potrebbe rischierare la coppia Pulisic-Gimenez in attacco. I due tornano oggi a lavorare a Milanello dopo i rispettivi impegni con Stati Uniti e Messico. Chi sperava di vedere Christopher Nkunku titolare in Milan-Bologna resterà “deluso”, l’ex Chelsea non è ancora al 100% della condizione fisica. Il Corriere della Sera scrive che ha un’autonomia di un tempo, quindi è più probabile un ingresso nel secondo tempo.