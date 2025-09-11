Milan-Como in Australia, ora è ufficiale: decisione a sorpresa

La UEFA doveva dare una risposta sul match di Serie A da disputare a Perth: ecco il comunicato di oggi.

A giugno è emersa la folle ipotesi di far giocare Milan-Como fuori dall’Italia, precisamente a Perth (Australia). Tanti hanno pensato che fosse uno scherzo o una boutade senza sviluppi seri, invece l’iter è partito davvero.

A luglio il Consiglio Federale ha espresso parere positivo sulla richiesta avanzata dalla Lega Serie A. Ma per poter giocare a Perth servono anche altre autorizzazioni da parte di soggetti coinvolti in questo sorprendente progetto: la federazione australiana, la UEFA, l’Asian Football Federation e la FIFA. Non è facile ottenere il via libera da parte di tutti, non sono mancate critiche rispetto all’idea proposta, dato che una partita del campionato italiano verrebbe disputato in un altro Paese e in un altro Continente.

Serie A, Milan-Como a Perth: il comunicato UEFA

La follia è nata dall’impossibilità di utilizzare San Siro nel weekend 7-8 febbraio, dato che lo stadio sarà ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Allora, si è pensato di far disputare Milan-Como di Serie A in un altro Paese, una mossa (disperata) per cercare di promuovere il calcio italiano all’estero.

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, si è così espresso sul tema: “Ho fatto presente che per noi è un’esigenza e non un capriccio. San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare, il calendario è intasato, quindi non abbiamo alternative vicine a Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, e avendo anche ricevuto una disponibilità dall’Australia, abbiamo chiesto alla UEFA eccezionalmente se questa cosa si poteva fare“.

Oggi era atteso il verdetto del Comitato Esecutivo della UEFA, che però non ha espresso un parere definitivo e ha sostanzialmente preso altro tempo prima di decidere: “Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante – si legge nel comunicato – e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di avere le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione finale. Ci sono molte questioni da risolvere e la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà un ciclo di consultazioni con tutti gli stakeholder del calcio europeo, inclusi i tifosi“.

Servirà attendere ancora prima di capire se Milan-Como potrà essere disputata a Perth. L’ostacolo UEFA è forse il più difficile da superare, anche perché gli altri soggetti coinvolti che devono dare l’ok non dovrebbero avere particolari motivi per opporsi alla disputa di una partita di Serie A in Australia. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi. Intanto la UEFA ha deciso di non decidere.