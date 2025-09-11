Milan, recupero a sorpresa: sarà titolare contro il Bologna

Il giocatore si è allenato, a sorpresa, in gruppo oggi a Milanello: è a disposizione di Allegri per la titolarità contro il Bologna

Un inizio sfortunato per il Milan dal punto di vista degli infortuni. Il primo stop è stato quello di Rafael Leao contro il Bari: pochi minuti dopo il gol di testa, il primo della stagione rossonera, il portoghese è stato costretto a chiedere il cambio per un problema al polpaccio. All’inizio il club aveva parlato di elongazione, ma a quanto pare c’era una lesione e questo sta prolungando il suo tempo di stop: non si è allenato ancora in gruppo questa settimana ed è difficile il rientro per domenica, quasi impossibile (a meno di colpi di scena), più probabile il ritorno per Udine ma non dall’inizio. Servirà invece tanto altro tempo per il recupero di Ardon Jashari, che si è fratturato il perone in seguito ad un fortuito scontro di gioco con Santiago Gimenez in allenamento. Lo svizzero tornerà, presumibilmente, per inizio 2026 al top della forma (il rientro in gruppo potrebbe avvenire qualche settimana prima). Si temevano problemi anche per Pervis Estupinan, ma da Milanello arrivano notizie positive.

Recuperato per Milan-Bologna, sarà titolare

Il terzino ex Brighton ha avuto un problema fisico durante questa sosta con la Nazionale. Infatti per Ecuador-Argentina non è stato nemmeno convocato. Dal Sud America facevano sapere che è stata presa questa decisione perché non era al top della forma e, per precauzione, si è deciso di non rischiare. Scelta saggia da parte dello staff medico della Nazionale perché in effetti Estupinan sta bene ed è pronto a giocare.

Il giocatore ha infatti lavorato in gruppo oggi così come Adrian Rabiot, arrivato per la prima volta a Milano oggi dopo l’acquisto negli ultimi giorni di gennaio. Estupinan quindi sarà pronto e titolare per la gara contro il Bologna di domenica sera. C’erano un po’ di timori in merito perché per le fasce della difesa il Milan, paradossalmente dopo un mercato con undici acquisti, è a corto. Il sostituto naturale dell’ecuadoregno è Davide Bartesaghi, elemento di affidabile ma con qualche perplessità sul ruolo (in fase di possesso, Estupinan agisce da esterno alto). A meno di clamorosi colpi di scena, l’ex Brighton sarà regolarmente in campo domenica nella difficilissima gara casalinga contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Una gara complicata che arriva dopo la sosta e dopo una vittoria difficile e sofferta contro un modestissimo Lecce.v