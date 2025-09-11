Modric, regalo a sorpresa: il Milan lo lascia senza parole

Giornata molto speciale per il campione croato a Milanello: ecco cosa è successo.

Il primo colpo estivo messo a segno da Igli Tare è stato Luka Modric. Il suo blitz in Croazia gli ha permesso di ottenere il sì del giocatore, arrivato a parametro dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid.

Il nazionale croato era tifoso del Milan fin da piccolo, quando ci giocava il suo connazionale e idolo Zvonimir Boban. Ha coronato un sogno, anche se nella fase finale della sua carriera e una squadra che non è più quella degli anni d’oro. Il progetto che gli ha presentato Tare lo ha convinto e spera di dare il suo contributo al ritorno dei rossoneri in Champions League.

Milanello, festa per Modric: cosa è successo

Nelle prime partite con la nuova maglia Modric ha già mostrato lampi della sua classe. Anche se non è più giovanissimo, ha ancora qualcosa di importante da poter dare a una squadra. In una stagione senza coppe europee, quindi con meno partite, Massimiliano Allegri può gestirlo senza grandi problemi e lui stesso può gestire le sue energie efficacemente.

Nella giornata di martedì 9 settembre Modric ha compiuto 40 anni e oggi, dopo essere rientrato a Milanello al termine degli impegni con la Croazia, ha ricevuto gli auguri di tutto l’ambiente rossonero. Gli è stata organizzata una festa con annessa torta a tinte rossonere. Un bel momento per rendere ancora più solido un gruppo che ha bisogno di compattezza per affrontare le sfide di questa stagione.

Domenica sera il Milan torna in campo contro il Bologna e lo farà a San Siro, dove Modric spera di ricevere un regalo ancora più importante: i 3 punti nella terza giornata di Serie A. Probabilmente, Allegri lo schiererà di nuovo titolare. Da capire se sempre affiancato da Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek o se ci sarà una sorpresa a centrocampo. Scalpita anche Samuele Ricci, mentre il neo-arrivato Adrien Rabiot dovrebbe partire dalla panchina.

L’ex PSG, Juventus e Marsiglia ha iniziato oggi la sua avventura al Milan, dato che dopo visite mediche e firma ha dovuto andare in nazionale. Allegri lo ha voluto fortemente, starà a Rabiot dimostrare il suo valore con la maglia rossonera.