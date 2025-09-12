A gennaio arriva un altro centrocampista: obiettivo individuato, Allegri lo ha chiesto a Tare

Il Milan è interessato all’acquisto di un altro centrocampista: è già stato individuato il profilo giusto, Allegri lo ha chiesto a Tare

Il calciomercato estivo è appena finito ma, si sa, non va mai in vacanza. Nel corso di questa sosta, ad esempio, il Milan è stato ancora protagonista con due cessioni: Ismael Bennacer è andato alla Dinamo Zagabria e Yacine Adli, ufficiale da ieri, è un nuovo giocatore dell’Al-Shabab. Entrambi erano due grandi problemi per la società: non rientravano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri ed erano legati al Milan da contratti ancora lunghi. Venderli al termine del mercato è stato sicuramente un’ottima cosa. Nel frattempo, Igli Tare è già al lavoro in vista della sessione di mercato di gennaio: il direttore sportivo può lavorare adesso in maniera più tranquilla e ragionare con calma sulle prossime mosse. I rossoneri hanno certamente bisogno di un difensore centrale a gennaio, magari di qualità e di esperienza, ma occhio anche a cosa può succedere in altri reparti. Molto dipenderà anche da quello che succederà durante la stagione e dai risultati, ma c’è un nome a centrocampo che sembra convincere molto tutte le parti in causa.

Il Milan pensa ancora a Bouaddi, anche Allegri lo apprezza

Nel reparto di centrocampo in estate sono arrivati diversi giocatori: Samuele Ricci, Ardon Jashari, Luka Modric e, nelle ultime ore, Adrien Rabiot. Rinforzi importanti per ruoli fondamentali per lo scacchiere di Massimiliano Allegri. Ci sono però dei profili che potrebbero aggiungersi da qui a breve: nelle prossime sessioni di mercato, il Milan potrebbe insistere per l’acquisto di un altro centrocampista.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Milan continua a seguire Ayyoub Bouaddi, talentuoso centrocampista del Lille. Il suo profilo era molto gradito anche agli allenatori precedenti: ad esempio si era parlato di lui anche con Paulo Fonseca, che aveva avuto il merito di farlo esordire a soli 16 anni. Si tratta però di un talento molto importante e per il quale il Lille chiede una cifra alta, e questo aveva complicato un po’ la situazione. I rossoneri però lo monitorano ancora per il futuro: anche Allegri apprezza particolarmente le qualità del ragazzo, tanto che aveva segnalato il suo nome a Tare già in seguito alla cessione di Reijnders al Manchester City ad inizio giugno. Bouaddi resta quindi nel mirino, ma attenzione come sempre alla fortissima concorrenza: il suo profilo piace molto anche ad altre big d’Europa, fra cui anche il Psg, sempre molto attento ai talenti del proprio campionato.