Era fatta col Milan, ora va in Russia: il trasferimento è ufficiale

Era stato vicinissimo al trasferimento in maglia rossonera, poi è saltato tutto e adesso giocherà in Russia: è ufficiale la firma.

La storia del calciomercato è piena di giocatori che sono stati a un passo dalla firma con un club e poi sono andati in un altro. Quante volte è trapelata l’esistenza di un accordo tra le parti e poi l’affare è sfumato?

Qualche esempio lo abbiamo anche nell’ultima sessione estiva, lato Milan qualche situazione del genere l’abbiamo vista. Un caso eclatante è quello riguardante Victor Boniface, che era persino venuto a Milano per svolgere le visite mediche e che poi è stato rimandato a Leverkusen perché le sue condizioni fisiche non convincevano completamente.

Calciomercato Milan, un ex obiettivo finisce in Russia

Tra i “casi” capitati al Milan negli ultimi anni c’è anche quello di Matija Popovic, talento serbo classe 2006 che il club rossonero stava prendendo quando era in scadenza di contratto con il Partizan Belgrado a fine 2023. Sembrava tutto fatto. A inizio gennaio 2024 il ragazzo era anche arrivato a Milano e tutti pensavano che fosse pronto per firmare. Invece, le cose sono andate diversamente.

Stando alle indiscrezioni emerse, le eccessive richieste dell’entourage fecero saltare l’operazione. Ci fu un inserimento del Manchester City e anche il Bayern Monaco si fece avanti, così come la Juventus. Forse chi gestisce Popovic giocò al rialzo, sperando di scatenare un’asta. Situazioni che succedono spesso, niente di sorprendente. Alla fine, a spuntarla fu il Napoli. Ma il club campano non aveva posto per tesserare un giocatore extra UE, quindi lo “parcheggiò” al Monza per la seconda metà della stagione 2023/2024.

Arrivato finalmente a Napoli, ha giocato solo nella Primavera (11 gol e 4 assist in 26 presenze), non ha mai debuttato in Prima Squadra. Antonio Conte aveva uno Scudetto da vincere e non poteva rischiare con un giovane così inesperto. Terminata la stagione con la Primavera azzurra, adesso il talento serbo ha lasciato Napoli per firmare con il CSKA Mosca. Il trasferimento definitivo è ufficiale, contratto triennale al ragazzo e percentuale del 10% sulla futura rivendita che resta ai campani.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha parlato così di Popovic nel suo canale YouTube: “Negli ultimi anni è stato protagonista di alcune vicende folli. Doveva essere un giocatore del Milan, poi l’operazione era saltata, si è inserita prima la Juventus e poi il Napoli. Era stato conteso anche dal Manchester City, che era stato a Belgrado per provare a prenderlo durante una partita di Champions League che stava giocando lì. Poi l’operazione non si era fatta, perché il Milan era in chiusura. Successivamente il giocatore è venuto in Italia, ma non ha firmato con i rossoneri. Ha parlato con la Juve senza firmare e alla fine è andato al Napoli“.

Romano svela che il giovane serbo ha avuto anche l’occasione concreta di tornare a giocare in patria, ma un’altra volta è successo qualcosa che ha fatto naufragare tutto: “C’era un accordo fatto per tornare al Partizan Belgrado, però l’operazione è saltata nonostante Popovic avesse fatto le visite mediche e fosse tornato in sede. Ci sono stati dei problemi legati anche alla documentazione. Il Napoli voleva trovare una soluzione, ora il ragazzo va in Russia al CSKA Mosca a titolo definitivo. Gli azzurri mantengono il 10% sulla rivendita, una percentuale andrà anche ai procuratori”. Vedremo che carriera farà questo calciatore.