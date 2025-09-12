Festa a sorpresa per Modric a Milanello: “Voglio solo una cosa come regalo”

Momento bellissimo a Milanello: festa a sorpresa per i 40 anni di Luka Modric, che ha chiesto solo un regalo ai suoi compagni

In estate si è realizzato uno dei più grandi sogni dei tifosi del Milan: vedere Luka Modric in maglia rossonera. Dopo la fine del contratto con il Real Madrid, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa: aveva la possibilità di andare a guadagnare gli ultimi milioni della sua carriera in Arabia Saudita o in Major League Soccer, oppure ritirarsi e godersi finalmente la vita, invece ha deciso di accettare la proposta di Igli Tare. Un anno di contratto più opzione per il secondo (a decidere sarà lui): così ha concretizzato anche un suo obiettivo, e cioè quello di giocare per la squadra per la quale faceva il tifo da bambino. La foto di lui molto piccolo con la maglia del Milan è nota a chiunque: era stato vicino ai tempi di Zvonimir Boban, ma all’epoca non c’erano le premesse per riuscirci. Pochi giorni fa, durante gli impegni con la Nazionale, Modric ha compiuto 40 anni: ha festeggiato quindi nel ritiro della Croazia ma una volta rientrato a Milanello lo aspettava una sorpresa.

Il regalo di compleanno chiesto da Modric ai compagni di squadra

Una festa a sorpresa per Modric a Milanello al suo rientro, documentata dal Milan con un video apparso poche ore fa sui profili social del club. Ad annunciare la festa sono Samuele Ricci e Rafael Leao, pronti insieme al resto della squadra a festeggiare il grande campione. Così l’arrivo di un sorridente Modric, molto felice per la sorpresa. A quel punto, inevitabilmente la richiesta di un grande discorso.

Durante il suo intervento, Modric ha chiesto soltanto un regalo ai suoi compagni di squadra: “Grazie per gli auguri, è bello essere qui e festeggiare il mio compleanno con voi. Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra. Tutto qua”. A 40 anni, dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere in Europa e non solo, il centrocampista croato ha ancora fame di trofei, ed è questo a renderlo grandissimo: il croato è uno dei migliori centrocampisti di sempre ma ha colpito in questi mesi a Milano anche il suo carattere e le sue qualità umane. Il Milan lo ha omaggiato anche con un video speciale in cui erano presenti uomini con l’impronta rossonera e grandi amici di Luka: da Carlo Ancelotti a Ricardo Kaka, da Zlatan Ibrahimovic a Novak Djokovic, infine lo splendido messaggio della sua meravigliosa famiglia.