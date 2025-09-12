Leao spiazza i tifosi del Milan: nome a sorpresa nella top 5 all-time rossonera

Leao cita quella che per lui è la top cinque dei giocatori all-time rossoneri: c’è un nome a sorpresa fra questi, al primo posto Maldini

Mentre tutti vanno via, Rafael Leao è rimasto anche stavolta. Qualcuno direbbe che non è andato via perché nessuno ha mai offerto ciò che il Milan chiede, e considerando come ragiona la società rossonera un fondo di verità c’è, ma è innegabile che il portoghese sia fortemente legato al club e ai tifosi, forse più degli altri. Purtroppo non ha potuto aiutare la squadra in questo complicato inizio di stagione a causa di un infortunio al polpaccio. Sembrava una cosa di poco conto, ma siamo ad un mese intero di stop e il rientro potrebbe slittare ancora.

In questa settimana non si è mai allenato in gruppo ed è quindi complicata la convocazione per la gara col Bologna. Più probabile, invece, il ritorno a Udine la prossima settimana, ma vedremo come evolverà la situazione. Intanto Rafa fa parlare di sé, come sempre, anche per alcuni contenuti social: l’ultimo riguarda la sua top cinque all-time dei giocatori rossoneri. Fra i suoi preferiti c’è un nome a sorpresa.

Classifica all-time del Milan per Leao: nome a sorpresa

La classifica di Leao parte dal quinto al primo posto, ma c’è un nome bonus. Clarence Seedorf è quindi il primo nome citato dal portoghese, dopodiché c’è Alexandre Pato: ci sono giocatori che hanno fatto sicuramente più del brasiliano ma è innegabile che, senza infortuni così gravi e ripetuti, staremmo parlando di uno dei migliori attaccanti di sempre della storia del calcio. Quindi, difficile dare torto a Rafa. Ma ora entriamo nella top 3, e qui c’è la sorpresa.

Al terzo posto della sua personalissima classifica c’è Mario Balotelli. “Ha avuto un passaggio veloce qui al Milan“, spiega l’esterno milanista, che ovviamente scegli SuperMario non solo per l’apprezzamento per le qualità tecniche (anche qui innegabili) ma anche per il rapporto che lo lega a lui. Seppur per un breve periodo, che riguarda tra l’altro uno dei peggiori della storia del club, ha avuto il suo ottimo impatto. Al secondo posto c’è Ricardo Kakà e infine, al primo, ovviamente Paolo Maldini. Leao però deve fare una precisazione: “Però devo mettere Zlatan. Io ho citato giocatori del Milan ma quelli con cui ho avuto anche un rapporto“, spiega il portoghese. Insomma, una top 5 molto personale ma che non tradisce le attese, soprattutto per la scelta di Maldini al primo posto, il suo mentore e colui che lo ha aiutato di più a togliersi grandi soddisfazioni in maglia rossonera.