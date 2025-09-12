Milan, rinnovo con aumento in arrivo: c’è l’annuncio tanto atteso

Una trattativa impostata dalla dirigenza rossonera sta per avere esito positivo: entro fine settembre si potrebbe formalizzare tutto.

Ci sono tanti volti nuovi nel Milan 2025/2026 rispetto a quello della scorsa stagione. Dopo un ottavo posto in Serie A, normale aver optato per cambiare molto. Solo il tempo dirà se le scelte fatte saranno state quelle giuste.

Tra le novità presenti nella squadra del nuovo allenatore Massimiliano Allegri c’è anche Alexis Saelemaekers, che nella scorsa stagione si era trasferito in prestito secco alla Roma dopo le prime due giornate di campionato in rossonero. Nella capitale ha disputato un’ottima annata e il club giallorosso ha cercato di comprare il cartellino, ma l’offerta è stata giudicata troppo bassa rispetto alla richiesta da 25 milioni di euro fatta da Giorgio Furlani e Igli Tare.

Rinnovi Milan, accordo a un passo: le ultime news

Il Milan ha ricevuto dalla Roma un Saelemaekers più maturo, più completo e più concreto. La sua duttilità tattica non era novità, ma sotto la guida di un allenatore come Claudio Ranieri è riuscito a diventare più incisivo nel modo di giocare. Ha anche disputato la sua stagione più prolifica in termini di apporto in fase offensiva: 7 gol e 7 assist totali. Tanta corsa, sì, ma finalmente anche più concretezza negli ultimi 20-25 metri.

Allegri ha subito fatto sapere alla dirigenza di voler puntare sull’esterno belga, anche se al Milan nessuno è incedibile quando arrivano offerte particolarmente elevate. Per l’ex Anderlecht non sono arrivate, anche se richieste dalla Juventus (l’idea era quella di fare uno scambio con Dusan Vlahovic) e da squadre della Premier League non sono mancate.

Saelemaekers è rimasto al Milan e nelle prime presenze in questa stagione ha già fatto vedere quanto può essere prezioso per Allegri. Nel frattempo la società si è mossa per rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2027. Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha rivelato che il giocatore si sta avvicinando alla firma di un nuovo accordo che prevederebbe uno stipendio da 3 milioni di euro netti annui.

Oggi il giocatore percepisce circa 1,3 milioni di euro netti all’anno, bonus inclusi. Potrebbe più che raddoppiare il suo guadagno. Vedremo se le parti arriveranno a un’intesa totale a breve e se si potrà firmare il rinnovo entro fine settembre. Trapela ottimismo sull’esito positivo di questa trattativa. Saelemaekers si sente al centro del progetto tecnico del Milan e questo è un aspetto fondamentale per spingerlo a firmare.