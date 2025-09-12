Theo all’Al Hilal, ma aveva l’accordo con un altro club: il retroscena

Emerge un’indiscrezione riguardante quanto successo durante il mercato estivo: il terzino francese poteva finire altrove.

Negli ultimi anni l’Arabia Saudita sta investendo tantissimi soldi nello sport e il calcio non è esente dalla pioggia di petroldollari investiti. La Saudi Pro League è ha accolto tanti calciatori provenienti dai campionati europei e sudamericani a suon di milioni. Il caso più eclatante è quello di Cristiano Ronaldo, che si è legato all’Al Nassr ricevendo uno stipendio netto annuo da ben 200 milioni di euro.

Ne prenderà meno, ma anche Theo Hernandez in Arabia Saudita percepisce un ingaggio molto alto dopo aver firmato un contratto di tre anni con l’Al Hilal. Al Milan riceveva circa 4,5 milioni di euro netti annui, adesso è salito a circa 18. Si è assicurato un accordo molto ricco e toccherà a lui non abbassare la guarda in termini di impegno, perché altrimenti rischierebbe di perdere la nazionale. Il commissario tecnico Didier Deschamps lo ha convocato per le ultime partite.

Theo Hernandez, prima dell’Al Hilal un’altra possibilità: cosa è successo

Da dire che Hernandez inizialmente non era convinto del trasferimento all’Al Hilal. Nonostante una ricca proposta economica e la chiamata di Simone Inzaghi, diventato allenatore della squadra saudita, la sua preferenza era quella di rimanere in uno dei maggiori campionati europei. Il primo tentativo dell’Al Hilal era stato respinto, la situazione è cambiata quando Theo si è accorto di non avere altre possibilità gradite nel Vecchio Continente.

C’erano stati rumors riguardanti un possibile passaggio all’Atletico Madrid, opzione poi decaduta. Il giornalista Matteo Moretto ne ha parlato nell’ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Theo era il primo obiettivo per l’Atletico Madrid e aveva raggiunto un accordo con loro sul contratto, ma i due club non hanno trovato un’intesa sulla valutazione perché il Milan valutava il cartellino tra i 25 e i 30 milioni. L’Atletico invece voleva spenderne meno di 20 di base fissa, tant’è che poi ha preso Ruggeri per 18 milioni di base fissa più 2 di bonus“.

Il Milan ha venduto il terzino francese all’Al Hilal per 25 milioni di euro, un prezzo che i Colchoneros non intendevano spendere. Fosse stato per Giorgio Furlani, il giocatore sarebbe stato ceduto già nel gennaio scorso, quando aveva accettato l’offerta da circa 40 milioni di euro del Como. Allora era stato Hernandez a rifiutare il trasferimento e a far saltare l’operazione. Il futuro del terzino è in Arabia Saudita, vedremo come andrà. Certamente il livello è più basso di quello della Serie A e della Liga, quindi può gestirsi meglio.