Trattativa congelata, salta la firma col Milan: tifosi senza pace

I tifosi del Milan vedranno presto andar via un’altra bandiera rossonera: con il giocatore le trattative sono del tutto congelate, i dettagli

Sono stati mesi molto difficili per il Milan e i suoi tifosi. L’arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri aveva riportato un po’ di entusiasmo in un ambiente sfiduciato e depresso per l’ottavo posto dello scorso anno, ma gli addii di Tijjani Reijnders e di Theo Hernandez, e in generale un calciomercato caotico e senza grandi idee, hanno rimesso tuto in discussione. Sono state cessioni durissime da digerire: Reijnders era uno dei migliori giocatori della rosa, era reduce da una stagione di altissimo livello e tutti vedevano in lui come un faro nel buio, ma purtroppo il Milan ha deciso di svenderlo il più velocemente possibile per registrare un importante incasso e plusvalenza prima della chiusura del bilancio. Sofferto anche l’addio di Theo Hernandez, che è passato all’Al-Hilal per 25 milioni. C’è stato il grande rischio a giugno di perdere un altro grande senatore di questa squadra: Mike Maignan è stato infatti ad un passo dal Chelsea, ma l’accordo fra club è saltato e alla fine il portiere è rimasto, ma ancora per poco.

Niente da fare per il Milan, se ne va a giugno: tutto deciso

Il contratto del portiere francese col Milan è in scadenza a giugno 2026: manca quindi meno di un anno e, al momento, non ci sono passi avanti per il rinnovo. In questi giorni di sosta si è parlato di grande pessimismo in merito alla permanenza del portiere francese per la prossima stagione: non ci sono le basi, ad oggi, per arrivare ad un accordo e proseguire insieme. Sensazioni confermate anche dalla voce di mercato più autorevole in questo momento, Matteo Moretto.

Il giornalista è stato molto chiaro in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Ad oggi le trattative per il rinnovo sono totalmente ferme e congelate“, il primo annuncio di Maignan ad inizio video. Poi il retroscena dello scorso febbraio: “Il Milan aveva trovato un accordo verbale con il francese e il suo entourage a febbraio di quest’anno per un prolungamento fino al 2028 più opzione per un altro anno e uno stipendio da 5 milioni di euro netti. Maignan sarebbe diventato uno dei più pagati della rosa. Poi però per un mix di cose, tra cui anche i risultati sportivi del Milan e alcune prestazione del francese, il club rossonero ha deciso di frenare l’operazione e di riconsiderare l’accordo”.

Ma cosa è successo nella trattativa con il Chelsea? “La trattativa si è congelata e da lì si è arrivati quasi ad una cessione perchè Maignan è stato vicino al Chelsea. Gli inglesi sono arrivati a mettere sul piatto una cifra inferiore ai 15 milioni di euro complessivi, tra i 10 e 13 milioni, troppo pochi per il Milan. Il portiere aveva un accordo con il Chelsea, mentre l’intesa tra i due club non è stata trovata. E così, dopo alcuni colloqui interni anche con Allegri, Maignan ha deciso di restare. Il suo contratto scade nel 2026, quindi senza rinnovo a gennaio potrà già trovare un accordo con un altro club per andare via a zero in estate. E’ una situazione delicata che il Milan dovrà affrontare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Al momento il rinnovo di Maignan è bloccato e congelato“.