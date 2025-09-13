Dal Tottenham al Milan, è successo davvero: il retroscena a sorpresa

Un giocatore degli Spurs avrebbe potuto vestire di rossonero durante l’ultimo mercato estivo: è Matteo Moretto a svelarlo.

Il Milan è stato un grande protagonista dell’estate 2025 con tanti acquisti e tante cessioni. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare si è ritrovato a fare molte operazioni assieme al resto del management rossonero. Le uniche che mancano all’appello sono le cessioni di Silvano Vos e di Divock Origi.

Ogni reparto della squadra di Massimiliano Allegri ha subito interventi. Il centrocampo è stato rivoluzionato, sono arrivati ben quattro giocatori nuovi: Luka Modric, Samuele Ricci, Ardon Jashari e Adrien Rabiot. Gli unici superstiti rispetto alla scorsa stagione sono Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Vedremo nel corso della stagione se le scelte fatte saranno state quelle giuste. Certamente, il livello del reparto sembra aumentato.

Milan, centrocampista dalla Premier League: cosa è successo

I centrocampisti arrivati al Milan erano delle prime scelte della dirigenza. C’è stato un momento nel quale sembrava che Igli Tare e Massimiliano Allegri fossero concordi nel portare in rossonero Granit Xhaka, però non c’erano le condizioni per acquistare un cartellino che poi il Bayer Leverkusen ha venduto per 20 milioni di euro al Sunderland. Per il 33enne svizzero si pensava di spendere circa la metà, le Aspirine non ne volevano sapere. Hanno ceduto solo tempo dopo, sia per le pressioni del calciatore sia perché la proposta del Sunderland era difficile da rifiutare. Saltato Xhaka, il Milan ha chiuso per Ricci.

Ovviamente, non sono mancati giocatori che sono stati offerti e poi non presi dal club rossonero. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha raccontato un retroscena: : “A giugno-luglio è stato proposto anche Bissouma, 29enne mediano del Tottenham. Nel 2022 è arrivato dal Brighton per quasi 30 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza a giugno 2026, era in uscita dagli Spurs e lo è anche adesso. Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità di vederlo in Italia. Ha fatto 191 partite in Premier League, ha grande esperienza. Il Milan non lo aveva tra le priorità e ha declinato la proposta“.

Di Yves Bissouma si era parlato anche in chiave Juventus e Roma durante la scorsa finestra estiva del calciomercato. Sono arrivate offerte pure dalla Turchia, il Galatasaray ci ha provato. Ma il maliano è rimasto al Tottenham, seppur ai margini della squadra.