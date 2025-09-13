È fuori squadra, l’allenatore lo spinge al Milan: assalto a gennaio

Il club rossonero potrebbe farsi avanti per un centrale difensivo che non rientra nel progetto tecnico della sua attuale squadra.

Non è un segreto che negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato il Milan abbia cercato di prendere un difensore esperto. Manuel Akanji era in cima alla lista, ma ha rifiutato l’offerta e poi è andato all’Inter. Era stato raggiunto l’accordo per Joe Gomez del Liverpool, però sono mancati i tempi tecnici per chiudere l’operazione e anche alcuni incastri necessari.

Sfumata ogni profilo di esperienza gradito, la società rossonera ha deciso di investire circa 10 milioni di euro per David Odogu. L’ex Wolfsburg è un 20enne poco conosciuto in Italia, dovremo scoprilo con il tempo. Si parla bene di lui, vedremo se riuscirà a sorprendere. Non dovesse essere così, non va escluso un intervento nella sessione invernale del mercato.

Milan, colpo dal Chelsea: le ultime news

A gennaio ci potrebbero essere diverse occasioni interessanti da poter sfruttare. Difensori con scadenza contrattuale ravvicinata e altri che magari sono finiti un po’ ai margini della loro rispettiva squadra. Ci potrebbe essere qualche profilo adatto alle esigenze di Massimiliano Allegri.

Un centrale difensivo offerto al Milan ad agosto è Axel Disasi, in uscita dal Chelsea ma poi rimasto a Londra. Il 27enne francese poteva essere un giocatore utile alla retroguardia rossonera, dove avrebbe potuto adattarsi a più assetti. A tre o a quattro per lui non fa grande differenza. Sa anche giocare terzino in caso di necessità. Non è mai stato vicino al club rossonero. Anzi, non è neppure mai trapelata l’esistenza di una trattativa.

A fine agosto il Chelsea non poteva cederlo in prestito, avendo esaurito gli slot, e chiedeva troppi soldi per la cessione a titolo definitivo. Il Milan non voleva andare oltre una spesa di circa 15 milioni di euro, predisposta prima per Akanji e poi per Gomez. Per Disasi era stato fissato un prezzo di 25 milioni, troppi per i rossoneri.

Attenzione comunque al mercato di gennaio, perché probabilmente l’ex Monaco continuerà ad avere lo status di cedibile. L’allenatore Enzo Maresca ha confermato che il giocatore non rientra nel suo progetto tecnico: “Da quando è iniziata la stagione, non ho più visto né Axel né Sterling. Si allenano in orari diversi e su campi diversi. Sono giocatori del Chelsea, ma al momento si stanno allenando separatamente e il piano è di continuare in questo modo“.

Disani e Raheem Sterling restano fuori squadra al Chelsea, non è previsto un loro reintegro al momento. Per entrambi si profilano mesi difficili, in attesa di trovare una sistemazione a gennaio.