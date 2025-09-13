Esclusione a sorpresa: in panchina per Milan-Bologna, Allegri ha deciso così

Un’esclusione a sorpresa per Milan-Bologna di domani sera: Allegri ha deciso di tenerlo in panchina, tutti i dettagli

Sabato di vigilia per il Milan che tornerà in campo domani dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I rossoneri, sconfitti all’esordio contro la Cremonese per poi vincere contro un modesto Lecce alla seconda giornata, torneranno a San Siro per sfidare il Bologna. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo la finale di Coppa Italia dello scorso maggio vinta dai rossoblu grazie alla rete di Ndoye, ceduto in estate al Nottingham Forest per 40 milioni. I Felsinei restano però una squadra pericolosa e che può mettere in grande difficoltà il Milan domani con intensità e qualità.

Massimiliano Allegri non ha un altro risultato oltre alla vittoria: oggi Juventus e Inter si sfideranno e il Napoli è impegnato sul difficile campo della Fiorentina, quindi c’è la grande possibilità di rosicchiare punti alle avversarie in ottica Scudetto, obiettivo che il Milan ha il dovere di guardare con attenzione. Le scelte di formazione saranno fortemente influenzate anche da quanto accaduto in queste settimane di sosta e infatti, stando alle ultime indiscrezioni, c’è un titolarissimo che, al momento, è da considerare fuori dalla formazione titolare.

Milan-Bologna, out anche Pulisic: le scelte di Allegri per l’attacco

Per Milan-Bologna in programma domani alle 20:45 a San Siro è molto probabile l’esclusione di Christian Pulisic. L’ex Chelsea non aveva giocato dal primo minuto nemmeno contro il Lecce a causa di un problemino alla caviglia, ma era entrato nella ripresa e aveva anche segnato il gol del due a zero. L’americano è stato negli States in questi giorni per le partite della Nazionale e da Milanello raccontano che sia tornato stanco e provato da fatica e lunghi viaggi.

Ecco perché è probabile che domani non ci sarà nella formazione titolare. Il Milan, lo ricordiamo, deve fare a meno ancora anche di Rafael Leao: la società aveva parlato di un infortunio di poco conto contro il Bari, ma in realtà è più grave del previsto e siamo ad un mese intero di stop. Potrebbe rientrare per Udine: si dice che il problema al polpaccio sia guarito ma che lui non si senta ancora al massimo, e quindi non si rischia. Chi gioca quindi in attacco? Santiago Gimenez, anche lui reduce da lunghissimi viaggi, ci sarà: al suo fianco Alexis Saelemaekers come a Lecce e Loftus-Cheek. In mezzo al campo potrebbe esserci il debutto di Adrien Rabiot al fianco di Luka Modric, quindi con Youssouf Fofana escluso.