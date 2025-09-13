Il Milan ha un gioiellino in casa: Allegri lo convoca di nuovo

A sorpresa, Allegri ha deciso di convocare di nuovo il giovanissimo talento: sarà a disposizione per la partita contro il Bologna

Si era parlato di lui anche nei giorni immediatamente precedenti alla partita contro il Lecce prima della sosta. Allegri ci aveva visto qualcosa di speciale, tanto da portarlo immediatamente in prima squadra per fronteggiare la piccola emergenza dell’attacco rossonero con Rafael Leao fuori, Christian Pulisic non al meglio e Christopher Nkunku ufficializzato solo qualche ora prima. Fra i convocati per il Via del Mare quindi c’era anche Cheveyo Balentien, acquistato in estate per il Milan Futuro dall’ADO Den Haag. Classe 2006, a conferma dell’apprezzamento di Allegri per le sue qualità, allenatore sempre molto attento ai giovani e pronto a dargli fiducia (come accaduto anche alla Juventus), è anche sceso in campo negli ultimi minuti di partita. Alto, slanciato, con poca grazia nei movimenti ma con caratteristiche molto interessanti e anche buona personalità. E ora Balentien è pronto a mettersi nuovamente a disposizione anche per le prossime partite, a partire da quella contro il Bologna di domani sera: a meno di colpi di scena, sarà nuovamente convocato.

Chi è Balentien, il gioiellino che ha colpito Allegri

Il Milan in attacco continua ad avere un po’ di difficoltà. Leao non è rientrato nel corso di questa sosta: ci si aspettava un rientro in gruppo per gli allenamenti a Milanello in settimana ma a quanto pare il problema al polpaccio, inizialmente considerato dalla società un infortunio di poco conto, è più grave del previsto. Allegri spera di averlo a disposizione a Udine, ma siamo ad un mese pieno di stop.

Non è al meglio nemmeno Pulisic, anche stavolta. A Lecce aveva un piccolo fastidio alla caviglia, ma niente di preoccupante: non a caso, è entrato nella ripresa e ha anche segnato il gol che ha chiuso la gara. Ha preso parte agli impegni degli USA in queste settimane e questo, insieme ai lunghissimi viaggi, lo ha un po’ provato: è molto probabile che non sarà fra i titolari domani, ma dovrebbe trovare spazio a gara in corso. L’unica certezza è quello che Allegri non voleva in alcun modo: Santiago Gimenez, titolare per la terza gara di fila. In più rispetto a Lecce ci sarà anche Nkunku, con buone possibilità di giocare anche da titolare, ma nonostante questo l’allenatore confermerà la convocazione di Balentien. L’attaccante convince tutti e in questo momento può tornare parecchio utile al Milan. Oltre al ruolo di prima punta, le sue qualità lo rendono anche un buon esterno, sia a destra che a sinistra.