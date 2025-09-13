Infortunio Leao, l’annuncio a sorpresa di Allegri: stabilita la data del rientro

Guai in vista per l’infortunio di Leao: l’annuncio a sorpresa di Allegri in conferenza è un grosso problema per la squadra

La stagione del Milan, dal punto di vista degli infortuni, è iniziata come peggio non poteva: nei primi minuti della gara di apertura del nuovo anno contro il Bari al preliminare di Coppa Italia, Rafael Leao, subito dopo aver segnato di testa su cross da destra di Tomori, si è infortunato al polpaccio. Inizialmente la società aveva fatto filtrare ottimismo in merito alle sue condizioni: si parlava di un problema serio ma non grave, ma con la non convocazione per la gara col Bologna di domani siamo ad un mese pieno di stop. E a quanto pare non è finita qui perché i tempi di recupero potrebbero essere ancora più lunghi: è infatti in discussione il rientro del portoghese anche per la prossima settimana contro l’Udinese, come qualcuno aveva ipotizzato in questi giorni. A parlarne e a confermarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della difficile partita contro il Bologna in programma domani a San Siro alle ore 20:45.

Leao, Pulisic, Estupinan: gli aggiornamenti sugli infortuni

La nota ufficiale del Milan per l’infortunio di Leao parlava di trauma elongativo del polpaccio destro. Come anticipato, c’era ottimismo per il suo ritorno in campo: diverse indiscrezioni infatti raccontavano di un possibile impiego nel giro di due settimane. Invece siamo ad un mese pieno e, a quanto pare, si andrà anche oltre: ad annunciarlo è stesso Allegri pochi minuti fa in conferenza stampa.

Di seguito, le parole dell’allenatore sulle condizioni del portohese: “Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso”. A meno di nuovi problemi, quindi, il rientro di Leao è previsto per la partita contro il Napoli del prossimo 28 settembre. Si prevedono quindi altre due settimane out per il numero dieci rossonero. Per quanto riguarda invece gli altri infortuni, Allegri conferma che Pervis Estupinan sta bene: “Ha recuperato anche il Jet Lag“, le parole del mister. Anche Christian Pulisic sta bene: nessun problema alla mano come era filtrato in questi giorni. “Jashari lo aspettiamo con i tempi giusti“, ha concluso. E i tempi sono di circa due mesi, ma il vero Jashari, al top della condizione, lo vedremo soltanto a gennaio 2026.