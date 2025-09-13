Milan-Bologna, tutto confermato: succederà di nuovo a San Siro

Come contro il Bari e Cremonese, per la gara col Bologna di domani succederà ancora a San Siro: una bella soddisfazione

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la sosta per affrontare il Bologna. Sarà una gara molto complicata quella contro la squadra di Vincenzo Italiano: l’ultimo precedente è la finale di Coppa Italia dello scorso maggio, vinta dai rossoblu grazie alla rete di Ndoye, ceduto al Nottingham Forest per 40 milioni in estate. Nonostante questo importante addio, Giovanni Sartori ha consegnato a Italiano una buona squadra con anche due giocatori di qualità ed esperienza come Ciro Immobile (che si è infortunato) e Federico Bernardeschi, pronto a giocare dal primo minuto a San Siro domani e in un ruolo inedito. Anche Allegri è alle prese con scelte di formazione: dovrà fare a meno ancora di Rafael Leao e probabilmente non schiererà dal primo minuto nemmeno Christian Pulisic, provato dagli impegni con gli USA e i lunghissimi viaggi. Possibile anche l’esordio per Adrien Rabiot, che non ha bisogno di adattamenti: conosce benissimo Allegri e il suo calcio, quindi non sorprenderebbe un suo impiego dal primo minuto.

Milan-Bologna, 70 mila biglietti venduti per il teatrale San Siro

Per Rabiot sarà la prima volta a San Siro da milanista, e lo sarà anche per David Odogu, l’ultimo acquisto della sessione di mercato estiva, e per Christopher Nkunku, anche lui pronto a mettersi a disposizione di Allegri dopo aver migliorato la sua condizione fisica nel corso di questi giorni di sosta a Milanello – non è stato convocato da Deschamps per le partite della Francia. Debutto al Giuseppe Meazza per loro quindi, in uno stadio che sarà ancora una volta pieno.

Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, per la partita di domani si va nuovamente verso i 70mila tagliandi venduti. Lo stesso era successo anche contro il Bari al preliminare di Coppa Italia, pochi giorni dopo Ferragosto, e al debutto contro la Cremonese. Numeri importanti ma purtroppo restano soltanto numeri utili alla società per registrare incassi al botteghino e record di presenze allo stadio: con Bari e Cremonese abbiamo assistito ad uno spettacolo molto triste di uno stadio senza tifo, con un gran numero di turisti ad occupare tanti spazi e a guardare la partita con pochissimo interesse, e la Curva Sud ancora in silenzio per la protesta in alto. Protesta che proseguirà anche domani come annunciato dalla stessa in un recente comunicato. Insomma, è bello sapere che San Siro sarà pieno (anche se anche con la Cremonese c’erano tanti spazi vuoti) ma il clima non sarà quello che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.