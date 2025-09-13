Milan, cambio in difesa a sorpresa: Allegri lo ha provato titolare

Possibile sorpresa per quanto riguarda la difesa del Milan contro il Bologna domani: Allegri lo ha provato nell’undici iniziale

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di vigilia di Massimiliano Allegri. Domani il Milan torna in campo dopo la sosta per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha vinto la Coppa Italia lo scorso maggio proprio contro i rossoneri allo stadio Olimpico di Roma. Sarà una sfida molto difficile e lo ha sottolineato più volte anche l’allenatore, che dovrà fare a meno ancora una volta di Rafael Leao. Anzi, come annunciato da lui stesso, è probabile che il portoghese salterà anche la sfida in programma la prossima settimana a Udine contro i friulani. Uno stop di oltre un mese quindi per il numero dieci, ed è giusto che si prenda tutto il tempo necessario: l’infortunio è al soleo e, come evidenziato da Allegri, è un muscolo molto particolare che ha bisogno di massima attenzione. Per quanto riguarda la formazione, potrebbero esserci anche altre novità: ad esempio, è probabile l’impiego dal primo minuto di Adrian Rabiot, il penultimo arrivato dal mercato e approdato a Milano per la prima volta soltanto nei giorni scorsi. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Milan-Bologna, spazio a De Winter?

Attenzione infatti a quello che può succedere anche in difesa. David Onogu è l’ultimo arrivato: “Si è presentato molto sveglio e ricettivo“, ha detto di lui Allegri in conferenza stampa. Ma ha speso parole positive anche per Koni De Winter, che non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale (mai impiegato contro Cremonese e Lecce): “Sono molto contento di lui“, e chissà che non possa dargli spazio subito a partire da domani.

Secondo le indiscrezioni che arrivano da Milanello, De Winter è stato provato nella formazione titolare al posto di Pavlovic, rientrato in questi giorni dagli impegni con la Nazionale come l’ex Genoa. Allegri però potrebbe pensare a qualcosa di nuovo e il belga potrebbe far parte di questo avvicendamento di giocatori. De Winter potrebbe quindi giocar dal primo minuto a sinistra di fianco a Gabbia e con Fikayo Tomori confermato nel ruolo di quarto basso a destra. A sinistra ci sarà Estupinan, nessun problema per lui in Nazionale. In merito alla fase difensiva, Allegri ha detto: “Il problema non è solo dei difensori ma di tutta la squadra, dagli attaccanti al portiere. I difensori singolarmente stanno crescendo bene e se crescono bene singolarmente allora faranno meglio anche insieme. Tutti hanno voglia di mettersi in gioco e di migliorare”, le parole del mister.