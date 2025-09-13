Nkunku, la verità sulle sue condizioni fisiche: Allegri dice tutto

L’allenatore rossonero ha parlato della situazione dell’ex Chelsea durante l’ultima conferenza stampa: i tifosi erano impazienti di sapere.

Christopher Nkunku è stato un colpo a sorpresa da parte del Milan, dato che la trattativa è stata improvvisa rispetto a quelle che erano le notizie di calciomercato in quel momento. Il francese non era mai stato accostato ai rossoneri e poi nel giro di pochi giorni l’affare è andato in porto.

C’è stato un investimento da 35-37 milioni di euro fissi più 5 di bonus per portarlo in Italia. Un giocatore con le sue caratteristiche può sicuramente tornare utile a Massimiliano Allegri, che lo può impiegare seconda o prima punta oppure esterno offensivo. La sua duttilità tattica è un grande pregio, mentre il dubbio è più legato alla sua tenuta fisica dato che ha avuto parecchi infortuni in passato.

Se tornerà a esprimersi su livelli simili a quelli visti nell’exploit a Lipsia, allora il Diavolo avrà fatto davvero un colpaccio. Al Chelsea non ha raggiunto i medesimi picchi prestazionali, quindi è normale che ci sia un po’ di scetticismo nei suoi confronti. Sarà il campo a dare ogni risposta.

Nkunku, debutto in Milan-Bologna?

Domenica sera il Milan affronta il Bologna a San Siro e potrebbe esserci l’occasione per vedere debuttare Okafor con la maglia rossonera. Ma non giocherà titolare, questo è certo.

Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna ha fatto il punto della situazione sull’ex Chelsea: “È quello che è più indietro fisicamente, non si è mai allenato con la squadra col Chelsea. Credo che avrà 25-30 minuti nelle gambe. È a disposizione, è un giocatore importante“.

L’allenatore rossonero è convinto che, una volta in forma, il francese saprà incidere a Milano: “Lui sa fare tutte le cose basiche e anche molto bene. Deve trovare la condizione ottimale. I giocatori bravi è sempre importante averli all’interno della squadra e ti aiutano a vincere le partite. Non so se può giocare in coppia con Leao, con altri due o altri tre. Vedremo come sarà quando tutti staranno bene“.

Nkunku è indietro di condizione e dovrà lavorare sodo per avere 90 minuti nelle gambe. Probabilmente, Allegri lo farà esordire nel corso del secondo tempo di Milan-Bologna se ci sarà la situazione adatta per il suo ingresso.

SERIE A, MILAN-BOLOGNA: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic (De Winter); Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (Pulisic), Gimenez.