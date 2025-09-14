Al Milan a gennaio: Tare prepara già l’assalto

I rossoneri hanno già deciso su chi investire nel mercato di gennaio: Tare è già al lavoro per l’assalto definitivo e per regalarlo ad Allegri

Il Milan torna in campo fra poche ore per sfidare il Bologna in questa terza giornata di Serie A. Il mercato estivo è ormai alle spalle: sono stati tre mesi lunghissimi e pieni di colpi di scena, ma con una società come al solito in grande difficoltà dal punto di vista della programmazione e non solo. L’arrivo di Igli Tare, e quindi di un direttore sportivo esperto, non ha migliorato la situazione; anzi, questa sessione è sembrata molto più caotica rispetto alle altre, forse per la necessità del Milan di vendere per sistemare il bilancio.

Non c’è altra strada oltre al Player Trading per sistemare i buchi del bilancio, e quindi ecco la svendita di Reijnders in fretta e furia e la cessione di Malick Thiaw che sarebbe stato protagonista con Allegri. Come sempre, quindi, nessuna valutazione tecnica ma solo finanziaria ed economica. A proposito di Thiaw: al suo posto è arrivato Koni De Winter, che potrebbe debuttare oggi col Bologna, e sul gong finale ecco David Odogu dopo che Tare aveva provato a prendere Manuel Akanji prima e Joe Gomez poi.

Il Milan ha scelto il difensore da prendere a gennaio, i dettagli

L’acquisto di un difensore centrale più esperto, uno dei rinforzi che aveva chiesto Allegri dopo la sconfitta con la Cremonese (come se servisse questo per battere una neopromossa), è stato rimandato quindi a gennaio: c’è chi ha parlato in questi giorni di sosta di un clamoroso ritorno di Thiago Silva ma è improbabile soprattutto con questa dirigenza. A meno di colpi di scena da qui a gennaio, il Milan ha già deciso su chi puntare.

I rossoneri a gennaio faranno un nuovo tentativo per Joe Gomez. L’inglese era finito nel mirino di Tare nelle ultime ore di mercato disponibili ma l’affare è saltato per una serie di motivi: in primis, il Liverpool ha perso Konaté per infortunio, poi il colpo Guehi è saltato sul gong. Così I Reds hanno deciso di tenersi il difensore inglese, anche perché c’era pochissimo tempo per arrivare ad un accordo, fargli fare le visite mediche e chiudere il contratto. I prossimi mesi quindi serviranno al direttore sportivo per arrivare, speriamo, pronto a gennaio: Joe Gomez è ancora un obiettivo ed è previsto un altro tentativo serio, ma da qui al mercato invernale tante cose possono ancora cambiare.