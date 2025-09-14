La rivelazione di Calabria sul suo addio al Milan: “L’avrei fatto anche gratis”

Le parole da brividi di Calabria sul suo rapporto con il Milan: dopo l’addio a gennaio, la rivelazione dell’ex capitano rossonero

Davide Calabria è un figlio del Milan. Ha indossato la maglia rossonera per la prima volta a soli otto anni e l’ha dovuta lasciare per scelte di altri vent’anni dopo. Un addio molto sofferto per lui: a gennaio è stato messo alla porta dalla società con un contratto in scadenza ed è stato costretto ad andar via anche dopo la lite in mondovisione con Sergio Conceicao al termine di Milan-Parma. Un atteggiamento folle di un allenatore che non ha portato nulla ai rossoneri se non alimentare il caos e i malumori. Calabria si è tolto la soddisfazione di vincere la finale di Coppa Italia proprio in faccia a quello stesso allenatore che quasi gli aveva messo le mani addosso di fronte alle telecamere: un sassolino dalla scarpa ai danni però della sua squadra del cuore, che è e resta il Milan a prescindere da cosa è accaduto. Oggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e fra le altre cose ha parlato proprio del suo addio e di quanto accaduto a gennaio. Non sarebbe mai andato via fosse stato per lui, ma purtroppo questa non è una società che valorizza il milanismo (e lo ha dimostrato fin da subito mandando via Paolo Maldini e subito dopo Sandro Tonali).

Le parole di Calabria

Il contratto di Calabria era in scadenza a giugno 2026. Già durante l’estate Furlani aveva provato a piazzarlo altrove: c’era lo Strasburgo su di lui e altre squadre inglesi, ma alla fine è rimasto nonostante la concorrenza di Emerson Royal, acquistato per quasi 20 milioni e poi rivenduto subito dopo una sola stagione al Flamengo per 9 milioni: masterclass. Calabria è rimasto sei mesi a fare da riserva, si è visto strappar via la fascia da capitano (assegnata a Mike Maignan) e poi a gennaio, dopo la lite con Conceicao, l’inevitabile addio.

Fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato il Milan: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore. Da bambino andavo allo stadio e sognavo di indossare quella maglia. Ci sono riuscito per diversi anni e ho vinto. Sarei stato al Milan per sempre. Anche gratis. Ho amato ogni momento di questo viaggio e ne sono super orgoglioso. Il Milan è stato quasi tutta la mia vita finora: mi ha fatto crescere e gli sarò sempre grato“, le parole da brividi dell’ex capitano rossonero, che ha deciso di ripartire dal Panathinaikos in estate. Un’esperienza molto interessante sia per la professione che personale. “Ero senza contratto e ho scelto di non aspettare la Serie A. Il Panathinaikos mi ha voluto con forza: da anni qui non vincono il campionato e puntiamo a quello. Atene è una città piena di storia che mi ha sempre affascinato“, il commento di Calabria in merito a questa scelta.