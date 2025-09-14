Milan-Bologna, doppia tegola per Allegri: altri due titolari infortunati

Due giocatori importanti della squadra rossonera hanno dovuto lasciare il campo di San Siro per infortunio: ecco gli aggiornamenti.

Stasera partita importante per il Milan, che in casa riceve il Bologna ed è chiamato a una prova importante per vincere. I ragazzi di Vincenzo Italiano sono avversari ostici da affrontare e Massimiliano Allegri pretende una prestazione di alto livello.

Purtroppo, l’allenatore rossonero non ha recuperato Rafael Leao per questa partita e probabilmente dovrà farne a meno anche contro l’Udinese sabato prossimo in Friuli. Il portoghese si era infortunato al polpaccio destro il 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia e non è ancora guarito completamente. Serve attendere, non si possono prendere rischi quando ci sono infortuni di natura muscolare così delicati.

Maignan e Pavlovic infortunati: le condizioni dei giocatori

Durante Milan-Bologna è arrivata un’altra brutta notizia per Allegri. Infatti, al 54′ Mike Maignan è rimasto a terra e ciò ha costretto lo staff medico rossonero a entrare in campo. Purtroppo, il portiere francese non era nelle condizioni di continuare la partita ed è stato sostituito. Al suo posto è entrato Pietro Terracciano, arrivato dalla Fiorentina durante l’ultima sessione estiva del calciomercato.

Maignan ha accusato un infortunio muscolare al polpaccio destro, ha lasciato il prato di San Siro zoppicando. Serviranno degli esami strumentali per capire bene l’entità del problema capitato al capitano del Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it si tratterebbe di un risentimento muscolare, vedremo se emergeranno novità lunedì o martedì dopo i controlli del caso.

Sui social network non sono mancati tifosi che hanno sottolineato che Mike ha avuto troppi infortuni muscolari in questi anni. Qualcuno ha anche scritto che sarebbe stato meglio venderlo al Chelsea durante la sessione estiva del calciomercato. Non è detto che non possa finirci l’estate prossima e a parametro zero, dato che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo è ferma al momento. Vedremo se il Milan sarà in grado di trovare un accordo con Maignan o se maturerà un addio.

Prima di Maignan era uscito per infortunio anche Strahinja Pavlovic, sostituito nell’intervallo. Nel suo caso si tratta di risentimento al flessore sinistro. Al suo posto è entrato Koni De Winter, al debutto con la maglia rossonera. L’ex di Juventus e Genoa si è ben comportato a San Siro.