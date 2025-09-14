Quel messaggio di Ibrahimovic è stato decisivo: il retroscena sul nuovo acquisto del Milan

Retroscena su uno dei nuovi acquisti del Milan in questa sessione estiva di mercato: ruolo decisivo di Ibrahimovic con un messaggio

Per il Milan è stata un’estate di continui alti e bassi. Un calciomercato caotico, all’insegna dell’improvvisazione come sempre, ma stavolta un po’ di più nonostante l’arrivo di un direttore sportivo. C’era un bilancio da sistemare e Giorgio Furlani non conosce altra strada per risolvere il problema con il Player Trading. Così ha strappato al Milan giocatori molto importanti: Tijjani Reijnders il primo, poi Theo Hernandez (che era in scadenza fra un anno) e infine Malick Thiaw. A questi poi se ne sono aggiunti tantissimi altri per quella che è stata a tutti gli effetti una rivoluzione: basta confrontare l’attuale rosa al completo con quella che ha iniziato la scorsa stagione per rendersene conto. I rossoneri hanno quindi portato avanti una campagna acquisti senza programmazione ma prendendo decisioni in base alle opportunità e alle situazioni. Per le uscite così come per le entrate, ma c’era un giocatore che il Milan ha voluto a tutti i costi tanto da aspettare due mesi per portarlo in Italia: l’avete capito, è Ardon Jashari, al momento infortunato. Matteo Moretto ha svelato un curioso retroscena in merito a questo acquisto e riguarda il ruolo di Ibrahimovic.

Jashari al Milan anche grazie a Ibrahimovic: il retroscena

Il Milan ha avviato i primi contatti per Jashari a metà giugno, poco dopo aver deciso di svendere Reijnders al Manchester City per una cifra totale di 75 milioni fra parte fissa (55) più ipotetici (e tutt’altro che semplici) bonus. Si poteva fare meglio e garantire ai rossoneri un’entrata sicura più grande, ma Furlani aveva necessità di vendere per chiudere il bilancio senza perdite e far felice RedBird ed Elliott.

Ma l’affare Jashari è stato rocambolesco, paradossale, ai limiti dell’assurdo. Due mesi di trattative durante i quali il Milan ha migliorato solo di pochissimo la sua offerta col passare del tempo e ha puntato tutto sulla volontà del ragazzo, che si è messo di traverso col Club Bruges per farsi cedere ma ha trovato grossi ostacoli. Non si è mai allenato in gruppo, non ha preso parte ad alcune partite e non ha fatto nemmeno la foto con la squadra: tutto concordato con la società, ma di certo non un bel comportamento per un professionista. Alla fine, dopo due mesi, è arrivato il via libera per una cifra totale di 35 milioni. Moretto ha svelato un interessante retroscena che riguarda il ruolo di Ibrahimovic in questa trattativa: “Ad un certo punto è sceso in campo Zlatan Ibrahimovic: Jashari, di ritorno da un allenamento, si è ritrovato sul telefono un messaggio di Ibrahimovic. Jashari è rimasto piacevolmente sorpreso”. Purtroppo l’avventura di Jashari al Milan è iniziata male: solo dieci minuti con la Cremonese e poi l’infortunio al perone che lo terrà fuori per due mesi: lo rivedremo al top solo ad inizio del 2026.