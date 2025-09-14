Rescissione a sorpresa e adesso è svincolato: Milan, prendilo subito

Il giocatore a sorpresa ha deciso di rescindere il contratto: potrebbe diventare una clamorosa opportunità di mercato per il Milan

Nonostante le quasi 40 operazioni di mercato quest’estate fra entrate e uscite, il Milan ha ancora oggi una rosa fortemente incompleta. Con una sola competizione da giocare, la società ha deciso di sfoltire il più possibile: non a caso, è la squadra con meno giocatori disponibili di tutto il campionato. Ne ha approfittato Giorgio Furlani per ridurre quindi ulteriormente le spese e far felici le due proprietà RedBird ed Elliott. Ma è innegabile che Massimiliano Allegri ha comunque a disposizione il materiale tecnico adatto per puntare ad un risultato importante come lo Scudetto: non ha l’obbligo di vincere, perché Inter e Napoli sono avanti, ma deve sicuramente provarci, anche perché ha uno stipendio importante e deve dimostrare di meritarselo. Fra i giocatori non presi sul mercato c’è un difensore centrale di spessore, e poi mancano numericamente dei terzini: il club ha lasciato andare Alex Jimenez al Bournemouth e anche Yunus Musah all’Atalanta, che non è un terzino ma ha spesso fatto in fase di non possesso il quinto di difesa in alcune partite.

Lascia l’Al-Hilal ed è libero: è il terzino che serve al Milan

Ad oggi, senza Pervis Estupinan, il primo cambio è Davide Bartesaghi, un ragazzo di sicuro affidamento ma che è più un braccetto di una difesa a tre che un esterno di spinta. A destra, invece, Allegri ha solo Tomori nel ruolo di terzino bloccato e il giovanissimo Athekame, più l’opzione Saelemaekers da eventuale quinto (anche se questo limiterebbe le sue qualità offensive). In queste ore si è palesata una importante opportunità di mercato per ovviare a questo problema.

Renan Lodi, ex esterno dell’Atletico Madrid e fino a poche ore fa giocatore dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha deciso di rescindere il suo contratto con la società araba. Questo significa che il brasiliano è libero da vincoli ed è disponibile da svincolato: non c’è alcun tipo di trattativa né di indiscrezione, ma è un giocatore che farebbe parecchio comodo al Milan. Perché è un terzino di qualità ed esperienza, perché può fare anche il quinto in caso di necessità, perché alza sicuramente il livello del ruolo. Inoltre, ha soltanto 27 anni ed è nel pieno della sua carriera. Il Milan, se fosse interessato davvero a costruire una squadra forte, non dovrebbe lasciarsi sfuggire questo obiettivo, ma sappiamo come Furlani sia molto restio a questo tipo di acquisti.