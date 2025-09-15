Infortunio Maignan, chi gioca al suo posto a Udine: Terracciano pronto, ma occhio alla sorpresa

Maignan si è infortunato contro il Bologna e sembra qualcosa di piuttosto serio: pronto Terracciano, ma i tifosi spingono per un’altra soluzione

Maignan a terra
Sostituto Maignan (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan ricomincia come aveva finito. Con il Bologna, al rientro dalla sosta, arrivano tre punti molto importanti: basta il gol di Luka Modric a metà del secondo tempo a San Siro per regalare la seconda vittoria di fila a Massimiliano Allegri e dimenticare definitivamente la sconfitta al debutto con la Cremonese. Una prestazione buona, con zero tiri in porta concessi alla squadra avversaria: ha funzionato il blocco basso rossonero, che si alternava fra il 4-4-2 e il 5-3-2 senza palla a seconda della posizione di Saelemaekers, influenzata dai movimenti di Cambiaghi, di Fabbian e Lykogiannis.

Ci sono però purtroppo anche notizie negative e la più preoccupante è quella che riguarda l’infortunio di Mike Maignan, l’ennesimo del suo percorso in rossonero e molto spesso in questo periodo post Nazionale. La prima diagnosi è risentimento al polpaccio destro, ma nelle prossime ore sosterrà gli esami strumentali per avere un quadro più chiaro. Le immagini arrivate da San Siro non fanno ben sperare: è uscito in stampelle dagli spogliatoi e la sensazione è che sia qualcosa di grave.

Chi sostituisce Maignan a Udine: c’è una suggestione

Che l’infortunio di Maignan fosse serio lo avevamo capito fin dal primo momento: il cambio chiesto immediatamente e la difficoltà a scendere le scale verso gli spogliatoi. Al suo posto è entrato Pietro Terracciato, arrivato in estate per sostituire Marco Sportiello, tornato all’Atalanta. Un ottimo impatto quello dell’ex Fiorentina, elogiato anche da Matteo Gabbia nel post partita in conferenza stampa.

Torriani in uscita
Sostituto Maignan (ANSA) – MilanLive.it

A meno di colpi di scena, sarà lui a giocare le prossime partite in assenza di Maignan, a partire da Udine. Ma c’è un’altra suggestione sulla quale molti tifosi stanno spingendo in queste ore sui social: l’impiego da titolare e da subito di Lorenzo Torriani. Lo abbiamo apprezzato e conosciuto durante l’estate del 2024 grazie a Paulo Fonseca, che lo aveva lanciato durante la tournée estiva. E lo avrebbe voluto anche al Lione: c’era un’offerta importante, rifiutata però dai rossoneri. E questa è una notizia visto che la società se ha possibilità di vendere e di registrare plusvalenze anche minime lo fa senza batter ciglio.

Segnale evidente che credono nelle qualità di Torriani e nella sua futuribilità, tanto che in questi giorni, in ottica scadenza di contratto di Maignan, c’è chi ha parlato di lui come sostituto senza ricorrere al mercato. E se davvero la strada è questa, perché non cominciare fin da subito? Torriani intanto sta giocando in Serie D col Milan Futuro e ieri è stato anche protagonista con una serie di parate di altissimo livello.

