Infortunio Maignan, chi gioca al suo posto a Udine: Terracciano pronto, ma occhio alla sorpresa

Maignan si è infortunato contro il Bologna e sembra qualcosa di piuttosto serio: pronto Terracciano, ma i tifosi spingono per un’altra soluzione

Il Milan ricomincia come aveva finito. Con il Bologna, al rientro dalla sosta, arrivano tre punti molto importanti: basta il gol di Luka Modric a metà del secondo tempo a San Siro per regalare la seconda vittoria di fila a Massimiliano Allegri e dimenticare definitivamente la sconfitta al debutto con la Cremonese. Una prestazione buona, con zero tiri in porta concessi alla squadra avversaria: ha funzionato il blocco basso rossonero, che si alternava fra il 4-4-2 e il 5-3-2 senza palla a seconda della posizione di Saelemaekers, influenzata dai movimenti di Cambiaghi, di Fabbian e Lykogiannis.

Ci sono però purtroppo anche notizie negative e la più preoccupante è quella che riguarda l’infortunio di Mike Maignan, l’ennesimo del suo percorso in rossonero e molto spesso in questo periodo post Nazionale. La prima diagnosi è risentimento al polpaccio destro, ma nelle prossime ore sosterrà gli esami strumentali per avere un quadro più chiaro. Le immagini arrivate da San Siro non fanno ben sperare: è uscito in stampelle dagli spogliatoi e la sensazione è che sia qualcosa di grave.

Chi sostituisce Maignan a Udine: c’è una suggestione

Che l’infortunio di Maignan fosse serio lo avevamo capito fin dal primo momento: il cambio chiesto immediatamente e la difficoltà a scendere le scale verso gli spogliatoi. Al suo posto è entrato Pietro Terracciato, arrivato in estate per sostituire Marco Sportiello, tornato all’Atalanta. Un ottimo impatto quello dell’ex Fiorentina, elogiato anche da Matteo Gabbia nel post partita in conferenza stampa.

A meno di colpi di scena, sarà lui a giocare le prossime partite in assenza di Maignan, a partire da Udine. Ma c’è un’altra suggestione sulla quale molti tifosi stanno spingendo in queste ore sui social: l’impiego da titolare e da subito di Lorenzo Torriani. Lo abbiamo apprezzato e conosciuto durante l’estate del 2024 grazie a Paulo Fonseca, che lo aveva lanciato durante la tournée estiva. E lo avrebbe voluto anche al Lione: c’era un’offerta importante, rifiutata però dai rossoneri. E questa è una notizia visto che la società se ha possibilità di vendere e di registrare plusvalenze anche minime lo fa senza batter ciglio.

Segnale evidente che credono nelle qualità di Torriani e nella sua futuribilità, tanto che in questi giorni, in ottica scadenza di contratto di Maignan, c’è chi ha parlato di lui come sostituto senza ricorrere al mercato. E se davvero la strada è questa, perché non cominciare fin da subito? Torriani intanto sta giocando in Serie D col Milan Futuro e ieri è stato anche protagonista con una serie di parate di altissimo livello.