Leao l’ha fatto di nuovo, tifosi del Milan scatenati: cosa è successo

Non può giocare perché fisicamente non è a posto, ma il portoghese fa comunque parlare di sé: ecco le ultime notizie.

Il 17 agosto Rafael Leao ha dovuto lasciare il campo al 17′ di Milan-Bari di Coppa Italia per un problema al polpaccio destro. Quasi un mese dopo non è ancora guarito e probabilmente sarà out anche nella sfida di sabato 20 settembre contro l’Udinese in Friuli.

Il numero 10 ha accusato un infortunio al soleo, un muscolo un po’ delicato, dunque lo staff preferisce andarci cauto con il rientro. Niente forzature, non bisogna rischiare ricadute. Si tratta di un calciatore troppo importante per la squadra di Massimiliano Allegri, rientrerà quando sarà totalmente recuperato e non ci saranno rischi. Comprensibile l’impazienza dei tifosi, anche perché dal club era trapelata abbastanza tranquillità di riavere il portoghese a disposizione almeno dopo la sosta nazionali. È andata diversamente e bisogna attendere ancora prima di rivederlo in campo.

News Milan, gli ultimi aggiornamenti su Rafael Leao

Oggi Allegri ha concesso la giornata libera ai giocatori, ma Leao si è comunque presentato a Milanello per proseguire le sue terapie e avvicinarsi al momento del ritorno. Lo ha raccontato Sky Sport, anche aveva rivelato la stessa cosa anche in merito al weekend e alla giornata di lunedì, con il portoghese presente presso il centro sportivo nonostante il riposo concesso dall’allenatore.

Ovviamente, Leao era anche a San Siro per assistere a Milan-Bologna. Una partita della quale si è parlato tanto non solo per il primo gol in rossonero di Luka Modric, decisivo per la vittoria, ma anche per un episodio arbitrale grave. L’arbitro Matteo Marcenaro aveva concesso un calcio di rigore a Christopher Nkunku e poi è stato richiamato dal VAR Michael Fabbri per annullarlo. Un errore assurdo, perché il penalty era netto. Tra l’altro, a Marcenaro è stata mostrata solo la seconda parte dell’azione con il secondo fallo commesso da Remo Freuler, che potrebbe essere più discutibile diciamo. Ma la prima parte con l’intervento falloso di Jhon Lucumì, falloso senza minimo dubbio, non è stata mostrata.

Il profilo X AC Milan-FR ha condiviso i video di quanto accaduto in Milan-Bologna taggando l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e scrivendo “Vergogna“. Leao ha ricondiviso quel post sul suo profilo ufficiale. Non è la prima volta che succede. Il portoghese ha fatto intendere chiaramente il pensiero sulla vicenda e i tifosi rossoneri hanno apprezzato.