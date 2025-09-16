Maignan e Pavlovic, i tempi di recupero e chi gioca a Udine: tutti i dettagli

Il Milan dovrà fare a meno di Maignan e Pavlovic sicuramente a Udine: i tempi di recupero di entrambi e le scelte di formazione

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Milan dal punto di vista degli infortuni. Pronti via, subito lo stop di Leao: un problema al polpaccio accusato durante i primi minuti della partita contro il Bari di Coppa Italia, costretto al cambio e ad oltre un mese di fermo. Come annunciato da Massimiliano Allegri prima del Bologna, è molto probabile che salterà anche la partita contro l’Udinese del prossimo week-end, con la speranza che possa tornare a disposizione per la gara col Napoli della settimana successiva (28 settembre).

Un’assenza importante quella di Leao ma Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Santiago Gimenez e ora anche Christopher Nkunku non ne hanno fatto sentire troppo la mancanza in questo inizio di stagione. Sarà più complicato, invece, gestire le assenze di Mike Maignan e Pavlovic: per fortuna, entrambi non hanno riportato lesioni nei loro rispettivi infortuni contro il Bologna, ma quasi sicuramente non ci saranno contro l’Udinese per evitare problemi e aggravare la situazione.

Infortuni Maignan e Pavlovic, quando rientrano

Stando a quanto filtra da Milanello, le condizioni di Maignan sono quelle più attenzionate dallo staff medico rossonero in queste ore. Sappiamo che il portiere francese ha uno storico importante dal punto di vista degli infortuni da quando veste la maglia del Milan, e per questo c’è maggior preoccupazione.

Maignan salterà sicuramente Udine e lavorerà in queste settimane per rientrare col Napoli, difficile l’impiego anche in Coppa Italia col Lecce del 23 settembre (è probabile che avrebbe giocato in ogni caso Terracciano considerato che si tratta di coppa).

Per quanto riguarda Pavlovic, invece, assodato che nemmeno lui sarà a Udine, a meno di colpi di scena, non è da escludere che possa rientrare nei convocati anche per il Lecce in Coppa Italia, altrimenti sembra assicurata la presenza col Napoli nella sfida di campionato del prossimo 28 settembre.

Udinese-Milan, chi gioca al posto di Maignan e Pavlovic

Allegri in questa settimana dovrà prendere delle scelte importanti per quanto riguarda la sostituzione dei due infortunati. In attacco, senza Leao, sembra aver trovato la quadra, in attesa di Pulisic, out dai titolari contro Lecce e Bologna, e della sua miglior forma. L’americano se sta bene parte dall’inizio, ma a quel punto bisognerà decidere chi starà fuori fra Gimenez, unico centravanti di ruolo della rosa, e Loftus-Cheek, fra i migliori anche sabato scorso e adatto al gioco di Allegri.

Per sostituire Pavlovic, la scelta ricadrà su Koni De Winter: è entrato molto bene col Bologna e l’infortunio del serbo è un’occasione per inserire più velocemente il belga, difensore di sicuro affidamento e di grande valore che merita la titolarità di questo Milan.

Decisione facile anche per quanto riguarda la porta: i tifosi spingono per Lorenzo Torriani, fra i candidati per raccogliere l’eredità di Maignan dopo l’addio, ma Allegri andrà sull’usato sicuro Pietro Terracciano, entrato anche lui con buona personalità e attenzione nella gara col Bologna, come sottolineato anche da Matteo Gabbia in conferenza stampa.