Svolta per il nuovo San Siro: “Accordo raggiunto”, l’annuncio in diretta

In questi minuti è arrivato un importante annuncio per il nuovo San Siro: il Sindaco Sala ha informato che è arrivato l’accordo con Milan e Inter

Potremmo essere finalmente arrivati ad un punto di svolta per quanto riguarda la vendita di San Siro a Milan e Inter. La storia va avanti da molti anni: i rossoneri, rappresentati da Paolo Scaroni, assunto prima da Elliott e poi da RedBird come presidente con il solo ed unico obiettivo del via libera per la costruzione del nuovo stadio, hanno fatto un bel po’ di caos in merito (come qualsiasi cosa). Sembravano ormai decisi ad andare a San Donato, con tanto di acquisto dei terreni e primi progetti, poi il clamoroso dietrofront e la ripresa del vecchio progetto di uno stadio ancora in comune con l’Inter e ancora a San Siro. Una scelta pessima e che nessun condivide: c’era finalmente la possibilità di avere una casa propria, cioè quello che hanno tutti i grandi club d’Europa, ma a Milano ci sono altre idee. E oggi, con le parole del Sindaco Sala arrivate pochi minuti fa, siamo vicinissimi ad un punto di svolta molto importante per il nuovo impianto.

L’annuncio di Sala sul nuovo San Siro: “Accordo con Milan e Inter”

Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, il primo cittadino di Milano ha fatto questo importante annuncio: “Se tutto va bene mercoledì dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita di San Siro perché, di fatto, con i club siamo arrivati ad un accordo“. Insomma, Milan e Inter sono finalmente arrivate ad un accordo con il Comune per l’acquisto di San Siro e delle aree vicine.

“Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro“, questo è un altro importante punto delle sue dichiarazioni perché ci dà un riferimento temporale per quella che potrà essere la costruzione del nuovo stadio. “Ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no“. Tutto avverrà entro fine mese: per quella data ci sarà il sì o il no definitivo, ma ora c’è ottimismo in merito alla buona riuscita. Una notizia molto importante quindi per le due società e per la città di Milano: presto potremmo finalmente vedere l’inizio dei lavori per il nuovo stadio e per la valorizzazione di tutte le aree intorno all’impianto. Una svolta anche per Gerry Cardinale e per Elliott, che vedranno così migliorare il valore della società per una eventuale (e magari vicina) cessione del club.