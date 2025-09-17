Con Allegri è tutto un altro Milan: ecco la prova che lo dimostra

La squadra rossonera è migliorata sotto un aspetto importante rispetto al passato: il nuovo allenatore ha portato cambiamenti.

Non è stato un bel Milan quello visto nella stagione 2024/2025, l’ottavo posto in Serie A e la prematura eliminazione in Champions League lo testimoniano. Qualche prestazione di ottimo livello c’è stata, ma sono state poche rispetto a quello che sembrava essere il potenziale di una squadra che avrebbe dovuto fare meglio tante cose.

Né Paulo Fonseca né Sergio Conceicao sono riusciti a tirare fuori il meglio dai giocatori, se non occasionalmente. Non c’è mai stata costanza nelle prestazioni positive. Forse, nessuno dei due è stato bravo a legare con il gruppo e a farsi seguire nel modo corretto. Forse, le loro idee non erano perfette per valorizzare il materiale tecnico a disposizione. Per tanti motivi due allenatori non sono riusciti a fare i risultati prefissati.

Adesso c’è Massimiliano Allegri, tornato dopo oltre undici anni con la determinazione di riportare il Diavolo almeno in Champions League. Con un calendario privo di partite europee, bisognerebbe puntare anche allo Scudetto, ma l’organico allestito potrebbe non essere sufficientemente forte per raggiungere tale traguardo. Vedremo.

Milan migliorato con Allegri: la statistica

Nel Milan 2024/2025 è certamente mancato l’equilibrio. Fonseca e Conceicao hanno faticato a mettere in campo una squadra ben organizzata e che non patisse troppo in fase difensiva. Probabilmente, non hanno letto bene la situazione. Puntare su una squadra più bassa e più compatta sarebbe stato meglio di insistere su altre soluzioni più offensive.

Allegri è un allenatore che cura molto la fase difensiva e sa benissimo che avere solidità, concedendo poche occasioni e pochi gol, significa avere maggiori chance di raggiungere obiettivi come la qualificazione in Champions League o lo Scudetto. Lo ha fatto intendere fin dalla sua conferenza stampa di presentazione, quando ha dichiarato che la Serie A viene quasi sempre vinta dalla squadra che subisce meno gol.

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza alcuni dati interessanti delle prime tre giornate di campionato, comparando la scorsa stagione e questa. Fonseca alla terza giornata aveva già concesso 53 tiri e subiva 1,79 XG a partita. Con Allegri i tiri subiti sono 16 e gli XG sono calati a 0,23. Il Milan è la squadra dei cinque grandi campionati che concede meno XG (la seconda ne ha il doppio) e meno tiri.

Questi numeri dicono in maniera evidente quanto il Diavolo sia cambiato con il nuovo allenatore, consapevole che con il potenziale offensivo rossonero prima o poi i gol possono arrivare, ma che è necessario avere solidità difensiva per vincere.