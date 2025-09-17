Galliani-Milan, annuncio ufficiale: adesso non ci sono più dubbi

L’annuncio ufficiale di Galliani in merito al suo possibile ritorno al Milan, le parole dell’ex amministratore delegato rossonero

Il ritorno di Adriano Galliani al Milan continua ad essere un tema molto caldo. Lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, ad oggi ancora amministratore delegato del Monza, era a San Siro domenica per assistere alla partita contro il Bologna, vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri con il risultato di uno a zero grazie alla rete di Luka Modric. La sua presenza allo stadio ha alimentato le voci: nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni discordanti in merito a questa possibilità, con Matteo Moretto che ha ribadito con forza la fiducia in merito al buon esito dell’operazione. Galliani nelle scorse settimane avrebbe incontrato Cardinale per discuterne: il ruolo di cui si è parlato è di super consulente e Head of Football, con un ruolo importante dal punto di vista amministrativo ed istituzionale. In questi minuti Galliani è stato intercettato dall’agenzia AGI e ha risposto proprio a queste domande sul suo possibile ritorno al Milan.

Galliani nega il ritorno al Milan: “Ecco perché ero a San Siro”

Galliani a breve dovrebbe lasciare il Monza in seguito al Closing fra Fininvest e un fondo americano, che sancirà la definitiva uscita della famiglia Berlusconi dal calcio dopo tantissimi anni. Dopo le firme ufficiali, l’ex amministratore delegato rossonero sarebbe quindi libero di legarsi al Milan e a RedBird, aggiungendosi quindi ad un folto gruppo di dirigenti: Scaroni, Furlani, Ibrahimovic, Moncada, Tare.

Adriano però ha dato una secca smentita alle voci e ha giustificato in altro modo la sua presenza a San Siro sabato: “Niente di vero. Io sono un tifoso del Milan, 31 anni di Milan: sono venuto a San Siro per fare il tifoso del Milan e tifare la mia squadra del cuore. L’ho sempre fatto in questi anni. Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan. Non è che sono andato domenica sera e basta… Quindi niente, forza Milan“.

Ha avuto modo di rispondere anche ad una domanda su Luka Modric, che ha potuto ammirare dal vivo proprio contro il Bologna: “Un fuoriclasse. Domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri come Ambrosini ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo: una volta si diceva che è uno quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto“.