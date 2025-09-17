Open VAR su Milan-Bologna, bufera su Fabbri e Paterna: i dialoghi sono assurdi

Il rigore assegnato e poi tolto a Nkunku fa ancora discutere: spuntano anche i dialoghi avvenuti in sala VAR. Una roba imbarazzante.

Quanto successo nel finale di Milan-Bologna è qualcosa di sorprendente, inaccettabile e vergognoso. Nell’era VAR non può essere tollerato, la tecnologia messa a disposizione è uno strumento che rende impossibile poter commettere determinati errori. O almeno dovrebbe, perché succedono ancora episodi surreali come quello visto a San Siro.

Christopher Nkunku ha subito due interventi fallosi, il primo nettissimo e il secondo più discutibile, Matteo Marcenaro aveva fischiato il calcio di rigore. Era la decisione giusta, ma in Sala VAR la coppia Fabbri-Paterna ha deciso di entrare in azione compiendo un autentico disastro. Ha richiamato l’arbitro al monitor per l’on field review e gli ha mostrato solo il secondo fallo, quello meno netto, compiuto da Remo Freuler. Nessuna immagine dell’intervento di Jhon Lucumì. Com’è possibile una cosa del genere?

Marcenaro ha cambiato idea, annullando il rigore che aveva concesso a Nkunku. Ciò ha scatenato la rabbia della squadra rossonera, con Massimiliano Allegri che è stato persino espulso per le sue proteste veementi e qualche parola di troppo detta al quarto uomo.

Milan-Bologna: cosa si sono detti Fabbri e Paterna

L’atteso appuntamento Open VAR su DAZN ha permesso di sapere quali sono stati dialoghi tra sala VAR e arbitro nel momento in cui Nkunku è stato protagonista. Sull’intervento di Lucumì il commento di Marcenaro è: “Per me niente“. Il fischio avviene sul successivo intervento di Freuler, quindi i varisti hanno iniziato a controllare cosa è successo.

Mentre guardano le immagini dell’intervento di Lucumì in sala VAR dicono: “No no, quello dopo ha fischiato. Di Freuler. Dove lo prende? Ma no, ha il piede fermo però. È l’attaccante che va verso… Ha il piede fermo e addirittura tocca il pallone con la gamba. È l’attaccante che lo prende“.

Fabbri: “Se ti faccio vedere quello di Lucumì su Nkunku cosa ne pensi? Lui allarga la gamba, però non è niente. È l’attaccante che cerca, che allarga“.

Paterna: “Sono d’accordo con te“.

Fabbri: “Andiamo su quello dopo, cerchiamo delle telecamere belle, perché secondo me non è calcio di rigore. Cosa ne pensi?”

Paterna: “Sono d’accordo“.

Fabbri : “Perché poi ha il piede a terra e non lo calcia mai. Ha già il piede a terra ed è lui che lo scalcia. Cosa ne dici tu?“.

Paterna: “Io sono d’accordo. È più l’attaccante che va verso…“.

Fabbri a Marcenaro: “Io te lo farei rivedere, Matteo, perché il difendente ha il piede a terra ed è Nkunku che mettendo il piede a terra lo calcia“.

DURANTE L’ON FIELD REVIEW

Fabbri a Marcenaro: “Guarda che lui (Freuler, ndr) ha il piede a terra ed è Nkunku che poi dopo lo calcia”

Marcenaro: “Scusa Michael (Fabbri, ndr), non è anche l’8 (Freuler, ndr) che va verso di lui?”

Fabbri: “Ma ha il piede a terra lui, però, ha il piede a terra. Freuler non fa nulla, ha il piede piantato a terra“.

Marcenaro ha poi annunciato l’annullamento del rigore precedentemente concesso al Milan. Poco dopo il quarto uomo Rapuano lo ha richiamato anche per espellere Allegri, che era andato da lui per esprimere il suo disappunto con parole giudicate eccessive.

Gianluca Rocchi ha commentato quanto visto e ammette che c’è stato un errore grosso relativo al primo fallo, mentre ritiene non falloso il secondo intervento: “Secondo me è assolutamente corretto togliere il rigore per il secondo fallo. Ci sono però altri due errori di fondo: il primo è che nessuno di loro considera rigore il primo (Nkunku-Lucumì), che invece lo è; il secondo è che dando per scontato che il primo non sia niente, non danno la possibilità all’arbitro di rivedere tutto, cosa che io ho richiesto, e si focalizzano solo sul secondo episodio“.

I tifosi del Milan sono abbastanza esterrefatti per quanto sentito/letto e sui social network sono tanti i commenti di disappunto. Aver sbagliato totalmente valutazione sul fallo di Lucumì non è accettabile, il sala VAR avevano tutte le immagini per poter valutare correttamente l’azione.