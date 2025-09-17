Un altro ex Juve al Milan dopo Rabiot, l’affare è già impostato per gennaio

Allegri potrebbe avere a gennaio un altro acquisto dalla sua ex Juventus dopo Rabiot, un affare low-cost da non lasciarsi sfuggire

In Milan-Bologna si è messo in luce Adrien Rabiot, acquistato dai rossoneri nelle ultime ore del calciomercato estivo. Lo ha voluto fortemente Massimiliano Allegri, che ha annusato la possibilità di riaverlo con sé dopo quanto accaduto al Marsiglia. C’è stata una lite furiosa fra il centrocampista e Jonathan Rowe (che, coincidenza del destino, ha ritrovato contro proprio sabato scorso contro i rossoblu) e la società, di comune accordo con De Zerbi, ha deciso di mandarlo via. Il Milan ne ha approfittato per poco meno di 10 milioni complessivi, fra parte fissa più bonus, ha regalato ad Allegri il suo centrocampista ideale. E subito abbiamo visto il perché.

Ottima la sua prova col Bologna, sia in fase di possesso che in non possesso con il continuo raddoppio su Orsolini ad aiutare Estupinan. In quella posizione sul centro sinistra può fare la differenza in entrambe le fasi e sfruttare gli spazi che gli attaccanti riescono a creare. Allegri accontentato quindi, e chissà che a gennaio non possa arrivare un altro giocatore col quale ha condiviso molto nella sua ultima esperienza alla Juventus.

Il Milan pensa di nuovo a Chiesa a gennaio: il costo dell’operazione

Allegri ha avuto grosse difficoltà alla Juventus ed è stato protagonista in negativo di tre anni da dimenticare. Lo sono stati anche per alcuni giocatori che l’allenatore non è proprio riuscito a valorizzare. Fra questi c’è Federico Chiesa, un esterno puro che Max ha provato inutilmente a trasformare in seconda punta, ruolo e posizione che l’ex Fiorentina fatica a comprendere.

Non c’è stato quindi un grande feeling in campo, ma fuori sì. Non a caso, Chiesa ha sempre speso parole di grande elogio per Allegri e per le sue qualità umane. E lo stesso allenatore apprezza Federico come ragazzo e non gli dispiacerebbe averlo di nuovo con sé come accaduto con Rabiot. Sappiamo che l’esterno vive un momento di grande difficoltà al Liverpool, dove si è trasferito un anno fa alla fine del mercato. In estate sembrava vicino al ritorno in Italia, prima all’Atalanta e poi all’Inter, ma alla fine è rimasto ai Reds e ha iniziato la stagione con un gol molto importante contro il Bournemouth.

Un gol che però non ha cambiato granché la situazione. Chiesa continua ad essere in disparte e Arne Slot lo vede soltanto per gli assalti finali, come accaduto anche nell’ultimo turno di campionato contro il Burnley. Non è e non sarà protagonista, ecco perché a gennaio spingerà ulteriormente per andar via e per ritrovare continuità anche in ottica (speriamo) Nazionale e quindi Mondiale. Il Milan può diventare un’opportunità: un colpo low-cost da 5 milioni per rinforzare ulteriormente una rosa che è già da Scudetto.