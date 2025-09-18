Allegri esulta: recuperato un titolare per Udinese-Milan

Arriva una buona notizia dall’ultimo allenamento della squadra rossonera a Milanello: c’è un rientro importante per Udine.

Dopo l’importante vittoria contro il Bologna a San Siro, il Milan si sta preparando ad affrontare una trasferta spesso ostica come quella sul campo dell’Udinese. Solo nella scorsa stagione i rossoneri hanno avuto “vita facile” e hanno vinto 4-0 in Friuli. Era aprile 2024 e sulla panchina c’era Sergio Conceicao.

Oggi c’è Massimiliano Allegri, determinato a dare seguito alle vittorie contro Lecce e Bologna. L’allenatore toscano, però, non potrà guidare i suoi giocatori dalla panchina al Bluenergy Stadium: è stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa a San Siro. Al suo posto il vice Marco Landucci.

Verso Udinese-Milan: chi recupera e chi no

Per la trasferta a Udine il Milan dovrà rinunciare non solo ad Ardon Jashari, che rientrerà tra qualche mese, ma anche a Rafael Leao. Oggi il portoghese si allenato nuovamente a parte e non sarà nella lista dei convocati. Nessuna sorpresa, Allegri lo aveva già preannunciato. Il numero 10 rossonero sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio al muscolo soleo del polpaccio destro accusato il 17 agosto nel match di Coppa Italia contro il Bari.

Allenamento personalizzato anche per Mike Maignan, pure lui alle prese con un problema al polpaccio destro. Il portiere francese ha avuto un risentimento muscolare nella scorsa partita contro il Bologna e aveva dovuto chiedere il cambio. La sensazione è che al massimo andrà in panchina, però è molto probabile che non venga proprio convocato e che se ne riparli la prossima settimana.

La buona notizia che fa trapelare il Milan riguarda il recupero completo di Strahinja Pavlovic, che ha svolto tutto l’allenamento con il resto del gruppo. Il difensore serbo aveva accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra in Milan-Bologna. Sarà certamente tra i convocati per la sfida in Friuli. Da vedere se Allegri lo lancerà titolare oppure darà spazio a Koni De Winter, che lo ha sostituito bene domenica scorsa. Per evitare rischi, potrebbe scegliere di lasciare in panchina l’ex Salisburgo. L’allenamento di rifinitura in programma venerdì chiarirà le idee.

Pavlovic ha sempre giocato titolare nelle prime partite della stagione. Lui, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia hanno composto la linea difensiva a tre di Allegri. Vedremo se a Udine ci saranno gli stessi difensori o se De Winter rappresenterà la novità.