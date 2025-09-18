C’è un difensore in Serie A che ha impressionato Tare: è un obiettivo per gennaio

Nelle prime tre giornate di Serie A è stato protagonista un difensore: Tare lo ha già adocchiato e pensa all’assalto a gennaio

Non è finita la caccia ad un difensore centrale del Milan. Sul gong finale della sessione estiva, quando tutti si aspettavano Joe Gomez dal Liverpool, i rossoneri hanno piazzato il colpo a sorpresa. Per poco meno di dieci milioni, è arrivato David Odogu, difensore centrale del Wolfsburg classe 2006 con sole tre presenze da professionista in Bundesliga (ma Allegri aveva chiesto un profilo di maggior esperienza). Resta quindi l’amaro in bocca di non aver completato la rosa con un centrale di spessore, ma Pavlovic, Gabbia e Tomori si stanno confermando difensori affidabili.

E a breve verrà inserito anche Koni de Winter, fra i migliori per rendimento nelle ultime stagioni di Serie A (probabile la titolarità a Udine sabato). Nel frattempo Igli Tare è al lavoro per regalare ad Allegri un rinforzo in quel reparto a gennaio: il nome di Gomez del Liverpool continua ad essere caldo, ma occhio alle novità da qui alla sessione invernale. E fra questi potrebbe esserci anche qualche altro profilo interessante del campionato italiano.

Chi è Kristensen, il difensore dell’Udinese che piace al Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tare ha messo nel mirino per gennaio Thomas Kristensen dell’Udinese. I rossoneri lo affronteranno domenica sera in Friuli per la quarta giornata di campionato ma il direttore sportivo ha già potuto apprezzare le sue qualità nel corso delle prime tre gare. In particolar modo, l’ex Lazio è rimasto particolarmente colpito dalla sua prestazione contro l’Inter.

L’Udinese, alla seconda giornata di campionato, ha strappato tre punti molto pesanti a San Siro contro i nerazzurri grazie ad un’ottima prova difensiva. E Kristensen è stato grande protagonista. Una prestazione che non è passata inosservata ai top club italiani e quindi anche al Milan. I friulani lo hanno acquistato a settembre 2023 dall’Aarhus per circa 3 milioni e si è subito messo in mostra, ma la sensazione è che questa possa essere la stagione del salto di qualità, come ha dimostrato in queste prime gare di campionato. Ha segnato anche un gol contro l’Hellas Verona. A 23 anni, il suo valore economico è decisamente aumentato: l’Udinese potrebbe chiedere 12-15 milioni per la cessione a gennaio, ma la dirigenza friulana potrebbe anche decidere di aspettare giugno per venderlo così da aumentare ancor di più il potenziale incasso e arrivare anche a 20 milioni. Il Milan osserva con attenzione e valuta il da farsi: a gennaio un difensore arriverà, Kristensen è un’idea dell’ultimo minuto ma ci sono anche altre soluzioni.