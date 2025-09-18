Milan, Camarda bloccato: la decisione è ufficiale

Il Lecce ha fatto una scelta definitiva che riguarda l’attaccante di proprietà del Milan: dopo le indiscrezioni, ora c’è la conferma finale.

Tra i calciatori che hanno lasciato Milanello nell’ultima finestra estiva del calciomercato c’è anche Francesco Camarda. Nessuna sorpresa. L’obiettivo era quello di trovare una squadra che gli potesse dare più spazio di quello che avrebbe avuto restando agli ordini di Massimiliano Allegri.

È stato trovato un accordo con il Lecce, che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro e contro-riscatto a favore del Milan per 4 milioni di euro. Inoltre, è stato stabilito che il club pugliese percepirà 75.000 euro per ogni presenza e 100.000 euro per ogni gol. Finora 4 presenze e 1 assist per il 18enne attaccante, schierato titolare nelle prime due giornate di Serie A e partito dalla panchina nell’ultima partita contro l’Atalanta, contro la quale è subentrato al collega di reparto Nikola Stulic.

Camarda al Mondiale Under 20? Cos’ha deciso il Lecce

L’arrivo di Stulic al posto di Krstovic, finito all’Atalanta, rischia di mettere Camarda in secondo piano. Il giovane centravanti italiano dovrà lavorare bene in allenamento e farsi trovare pronto quando quando verrà chiamato in causa nelle partite per convincere Eusebio Di Francesco. Ovviamente, non bisogna scordare che è un ragazzino alla prima vera esperienza in Serie A e di conseguenza non bisogna avere aspettative eccessive.

In questi giorni il nome di Camarda è stato fatto anche in ottica Mondiale Under 20, perché c’era la curiosità di capire se avrebbe partecipato o meno alla competizione in programma tra il 27 settembre e il 19 ottobre in Cile. La decisione spettava al Lecce, dato che i club non sono obbligati a concedere i proprio calciatori. Ad esempio, il Milan non ha concesso né Lorenzo Torriani né Davide Bartesaghi, solo il centrocampista Emanuele Sala.

Alla fine il Lecce ha deciso di non mandare Camarda con l’Italia Under 20, l’attaccante resterà agli ordini di Di Francesco. Oltre a Stulic, non c’è un altro centravanti di ruolo in squadra, forse anche per questo il club pugliese ha preferito tenere il giovane talento arrivato dal Milan. Un altro attaccante italiano che non parteciperà al Mondiale in Cile è Pio Esposito, che l’Inter preferisce tenere a disposizione di Christian Chivu. Di seguito la lista dei convocati del commissario tecnico Nunziata.