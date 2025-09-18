Milan e Inter devono arrendersi, il bomber andrà all’estero a costo zero

Le due milanesi vedono allontanarsi un obiettivo in comune sul mercato: il centravanti sembra destinato ad andare all’estero

Il Milan per tutta l’estate ha cercato a lungo un centravanti. Quello più vicino è stato Artem Dovbyk, che Igli Tare ha provato a scambiare con Santiago Gimenez negli ultimi giorni di mercato disponibili. Allegri non ha mai avuto grande fiducia nel messicano fin dal primo momento, non a caso il suo futuro in rossonero è sempre stato in discussione. L’ex Feyenoord però non ne ha mai voluto sapere: ha spinto fino alla fine per restare e giocarsi le sue carte, ed è stato accontentato.

Quanto accaduto durante l’estate però se lo porta ancora dietro: Gimenez è in chiara difficoltà mentale, e il gol sbagliato contro il Bologna lo dimostra, e deve riprendersi anche con l’aiuto di Allegri, che ha trasformato i fischi di San Siro in applausi domenica scorsa durante la sostituzione. Santi perderà il posto da titolare quando rientrerà Rafael Leao e a gennaio sarà di nuovo tutto in discussione. Il Milan continua a cercare un centravanti ma uno dei profili più apprezzati da Allegri sembra impossibile.

Milan e Inter, obiettivo in comune: l’affare è complicato per entrambe

Un altro nome fatto in chiave Milan durante l’estate è quello di Dusan Vlahovic. L’addio alla Juventus, anche per lui come per Gimenez, sembrava inevitabile. Comolli, direttore generale bianconero, ci ha provato in ogni modo a disfarsi del suo contratto da 12 milioni a stagione, ma non ci è riuscito e così ha preferito tenerselo per l’ultimo anno di contratto e dare un’arma in più a Igor Tudor per l’attacco.

A giugno prossimo, a meno di clamorosi colpi di scena, andrà via a parametro zero. Ad oggi non ci sono le condizioni per rinnovare se il giocatore non decide di abbassare l’ingaggio, cosa che non sembra avere intenzione di fare. Ed è per questo che, come scrive la Gazzetta dello Sport oggi, è molto complicato il suo passaggio al Milan ma anche all’Inter, che ha avviato di recente i contatti con il suo entourage per l’acquisto a costo zero. Più probabile invece un trasferimento all’estero: il Manchester United, nonostante l’arrivo di Sesko e la presenza di Zirkzee, è ancora interessato, così come l’Atletico Madrid, alla ricerca di un altro centravanti, e anche il Barcellona (anche se le sue caratteristiche non sembrano in linea con le qualità richieste da Flick ai suoi attaccanti). Niente da fare quindi per le milanesi, a meno di sorprese: se Vlahovic dovesse dimezzarsi l’ingaggio, allora la situazione sarà totalmente diversa.