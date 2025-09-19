Firma in arrivo, ecco il primo colpo del Milan: ci siamo

Ad un passo la firma con il Milan, è il primo “colpo” della nuova stagione: tutti i dettagli di questa importante operazione

La sessione estiva di mercato si è conclusa da un bel po’ ma sappiamo che le trattative non vanno mai in vacanza. Il Milan è stato protagonista con quasi 40 operazioni fra entrate e uscite: una vera e propria rivoluzione, al contrario di quello che avevano detto Giorgio Furlani e anche Igli Tare prima del mercato. Le cose come al solito cambiano in corso d’opera perché la società rossonera non programma, piuttosto improvvisa e si fa trascinare dai momenti e dalle opportunità. Per Furlani è impossibile dire no a 40 milioni dal Newcastle per Malick Thiaw, nonostante fosse un giocatore importante per la squadra e anche per Massimiliano Allegri. Insomma, abbiamo parlato a lungo dei problemi del Milan sul mercato e vedremo se migliorerà qualcosa più in avanti. E, a proposito di programmare, Tare deve lavorare adesso in ottica gennaio: ha nel mirino l’acquisto di un difensore, con Kristensen dell’Udinese che interessa e non poco, ma in questo momento la priorità sono i rinnovi di contratto.

Saelemaekers ad un passo al rinnovo, i dettagli

Il Milan sta parlando con Christian Pulisic per arrivare un accordo: pochi mesi fa, le parti sembravano ad un passo dall’accordo, poi la trattativa si è fermata. Il giocatore, prima dell’estate, ha voluto capire qual era il progetto tecnico della società e le prospettive. L’arrivo di Allegri lo ha convinto, e quindi le trattative per il rinnovo sono ripartite, anche se qualche dubbio sulla sua titolarità (con il rientro di Leao e con l’importanza di giocatori come Loftus-Cheek e Rabiot) c’è.

Ma la firma più vicina ad oggi sembra essere quella di Alexis Saelemaekers. Dopo aver deciso inspiegabilmente per due anni di mandarlo via in prestito, stavolta il Milan, grazie ad Allegri, se l’è tenuto stretto. E il merito è solo dell’allenatore perché sappiamo per certo che Furlani l’avrebbe venduto alla prima occasione per fare cassa. Oggi i rossoneri stanno raccogliendo i frutti di questa scelta: il belga è un intoccabile del Milan ed è anche decisivo, come a Lecce e con il Bologna. Il Milan vuole rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2027: l’obiettivo è fissare la nuova data al 2030 e aumentargli l’ingaggio a 3 milioni. Dialoghi in corso, ma nelle prossime settimane si può arrivare ad un accordo. Più che meritato.