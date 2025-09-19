Il ritorno al Milan è sempre più vicino: in arrivo la firma che sblocca l’affare

I rossoneri stanno per accogliere un gradito ritorno: la firma che arriverà nelle prossime settimane sarà decisiva per la definizione

Un venerdì di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, pronto a tornare in campo domani per affrontare l’Udinese sul difficile campo friulano. Una trasferta sempre complessa per qualsiasi squadra e i rossoneri lo sanno molto bene, ecco perché è fondamentale non perdere la concentrazione. L’obiettivo è la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lecce e Bologna della scorsa settimana, ma dovrà farlo ancora una volta senza Rafael Leao e anche senza Mike Maignan, mentre Pavlovic si è allenato in gruppo ieri e dovrebbe essere a disposizione. Nel corso di questa settimana, oltre a questioni di campo, si è parlato molto anche degli sviluppi societari e del possibile ingresso di Adriano Galliani. L’ex braccio destro storico di Silvio Berlusconi ha pubblicamente smentito, ma in realtà i dialoghi con Gerry Cardinale ci sono e sono anche molto avanzati. Tutto si può sbloccare nelle prossime settimane con il probabile Closing per la cessione del Monza ad un proprietario americano.

Galliani torna al Milan, cosa manca per il sì finale: i dettagli

Fininvest ha deciso di vendere e questo è un passaggio storico: è la fine della famiglia Berlusconi nel mondo del calcio. Ma non dovrebbe essere la fine per Galliani, da sempre, e irrimediabilmente, legato al vecchio proprietario del Milan per oltre 30 anni e per un’era irripetibile. “Ero a San Siro contro il Bologna perché sono un tifoso del Milan“, ha detto Adriano nella stessa intervista, ma c’è anche qualcosa di più.

Tuttosport di oggi conferma che il suo ritorno al Milan è un’ipotesi sempre più concreta. Dopo il Closing del Monza, ogni momento è buono per l’annuncio. Galliani non entrerebbe nell’organigramma del Milan come dirigente ma si legherebbe a RedBird con il ruolo di super consulente, come Ibrahimovic per intenderci. Dovrebbe occuparsi di aspetti comunicativi e istituzionali, oltre ad avere inevitabilmente anche una certa influenza in sede di mercato e nelle trattative per altre squadre e agenti. Galliani è un maestro da questo punto di vista e per il Milan sarebbe un grande valore aggiunto averlo di nuovo con sé, anche per aumentare e migliorare il peso politico di una società che negli ultimi anni è stata spesso bastonata ma senza reazione. Prossimi giorni decisivi quindi per un ritorno romantico ma soprattutto utile per il futuro del club, così da riformare quel trio con Allegri e Ibrahimovic fondamentale per lo Scudetto del 2011.