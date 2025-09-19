Milan, preoccupazione per Camarda: “Scelta sbagliata”

Non è iniziata al meglio la stagione di Camarda al Lecce com’era prevedibile: c’è un po’ di preoccupazione per la sua stagione

Fra le 40 operazioni di mercato fatte dal Milan in entrata e in uscita in estate, c’è anche la cessione in prestito di Francesco Camarda al Lecce. Operazione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto: in questo modo il Milan continuerà ad avere il controllo del ragazzo e i pugliesi potrebbero comunque ottenere una buona cifra per la sua valorizzazione. Un’esperienza importante per il giovanissimo attaccante prodotto del vivaio rossonero: dopo un anno di mala gestione da parte della società, che non gli ha permesso di avere continuità di minutaggio né con la prima squadra e né con il Milan Futuro, si è deciso di mandarlo in prestito in una piazza importante come Lecce e con professionisti del calibro di Corvino e Di Francesco. Al momento non ha ancora segnato il suo primo gol in campionato e, dopo una buona Pre Season, rischia di perdere il posto da titolare. E questo sta creando un po’ di preoccupazione fra i tifosi e non solo, che vorrebbero vedere un Camarda sempre protagonista per la sua crescita.

Camarda in difficoltà a Lecce, il pensiero di Pellegatti

A parlare di questo argomento è stato anche Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube. Lo storico giornalista tifoso milanista ha preso in prestito un pensiero di Brambati per approfondire un aspetto molto importante per la stagione del giovanissimo centravanti: il giocare per una squadra che lotta per non retrocedere è un grosso rischio e per questo, per Brambati, è stato un errore mandarlo lì (piuttosto sarebbe stato meglio la Serie B).

Di seguito le parole di Pellegatti che commenta le parole dell’ex calciatore ed esprime anche lui le stesse preoccupazioni per il bene del ragazzo: “Ho letto ieri un’affermazione di Brambati che ha detto ‘secondo me è stata una scelta sbagliata mandarlo a Lecce perché è una squadra che lotterà per non retrocedere e c’è il rischio che venga impiegato poco o a tratti’. Camarda è un giocatore d’area di rigore, ha bisogno di rifornimenti. Mi ha quindi messo il dubbio che pur avendolo mandato da Corvino e Di Francesco, temo che possa essere un’annata complicata anche questa per lui. Speriamo di no, speriamo che ne esca con i gol e con la voglia di essere protagonista positivo perché lo merita. Si nutre di gol e di passione, di forti sensazione, l’importante è che riesca a tenere questo spirito e questa voglia di gol. Stiamo parlando di un ragazzo del 2008, ha bisogno di sentirsi forte“.