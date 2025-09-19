Offerta del Milan per Nicolussi Caviglia: il ds esce allo scoperto

Il club rossonero aveva concretamente pensato all’ingaggio del centrocampista italiano: ecco il retroscena svelato oggi.

Hans Nicolussi Caviglia è uno dei calciatori che hanno cambiato squadra nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Dopo la retrocessione del Venezia in Serie B, era inevitabile un suo trasferimento in una squadra della Serie A.

Ci sono stati diversi rumors sul centrocampista classe 2000, accostato anche al Milan. Alla fine è stata la Fiorentina ad avere la meglio sulla concorrenza. Il club toscano ha acquisito il cartellino con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro al raggiungimento del 50% delle partite giocate da parte dell’ex Juventus. Finora, Stefano Pioli gli ha concesso una sola apparizione nelle due occasioni in cui lo ha convocato: 25 minuti nella sconfitta interna contro il Napoli.

Calciomercato Milan: il retroscena su Nicolussi Caviglia

Nella stagione a Venezia ha mostrato un buon potenziale e forse il trasferimento alla Fiorentina è lo step giusto per la sua carriera. A Firenze ci sono meno pressioni rispetto a Milano, dove probabilmente avrebbe trovato meno spazio.

Il Milan non aveva pensato a lui solo per il calciomercato estivo, dove però le prime scelte erano altre. Già a gennaio la società rossonera si era fatta avanti concretamente. Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, lo ha rivelato in conferenza stampa: “Per Nicolussi Caviglia abbiamo rifiutato un’offerta a gennaio del Milan, è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente. Ho provato a trattenerlo, poi abbiamo accettato alle nostre condizioni. Fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo“.

Il Milan voleva prendere il centrocampista nella scorsa finestra invernale del calciomercato, quando c’era Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. Sfumato l’arrivo di Nicolussi Caviglia, il club rossonero ha comprato Warren Bondo dal Monza. Da dire che il francese ha fatto mesi anonimi a Milano, anche perché condizionato da qualche problema fisico. E in estate anche lui ha cambiato squadra, trasferendosi in prestito secco alla Cremonese. Agli ordini di Davide Nicola può giocare con continuità, invece con Massimiliano Allegri sarebbe stato l’ultimo dei centrocampisti nelle gerarchie. Vedremo come andrà la sua stagione a Cremona.